Live Score BWF World Tour Finals 2022 Hari Ini: Gregoria vs An Seyoung, Fajar/Rian vs Hoki/Kobayashi

Live Score BWF World Tour Finals 2022 Hari Ini, Gregoria vs An Seyoung - Tunggal Putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung saat tampil di BWF World Tour Finals 2022. Pebulutangkis berusia 23 tahun itu sukses mengalahkan tunggal putri China peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020, Chen Yu Fei dengan permainan rubber game 21-9, 14-21, 21-16 di Nimibutr Arena, Bangkok, Thailand, Rabu (7/12/2022).

TRIBUNNEWS.COM - Live score BWF World Tour Finals 2022 hari ini Kamis (8/12/2022) tersedia dalam artikel ini.

Duel seru seperti Gregoria vs An Seyoung hingga Fajar/Rian vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi bakal tersedia di laga kedua BWF World Tour Finals 2022.

7 wakil Indonesia bakal beraksii lagi, kawal perjuangan penggawa Merah-Putih melalui live score.

Link Live Score

Akses di sini (BWF)<<<

Akses di sini<<<

Baca juga: Rekap Hasil BWF World Tour Finals 2022 Hari Ini: The Daddies Dominan, Jojo Belum Beruntung

Jadwal BWF World Tour Finals 2022, Kamis (8/12/2022):

Lapangan 1

11.00 WIB - An Se Young vs Gregoria Mariska Tunjung

Lanjutan - Zhang Shu Xian/ Zheng Yu vs Apriyani Rahayu/ Siti Fadia

Lanjutan - Chou Tien Chen vs Anthony Sinisuka Ginting

Lanjutan - Wang Yi Lyu/ Huang Dong Ping vs Supak Jomkoh/ Supissara Paewsampran

Lanjutan - Benyapa Aimsaard/ Nuntakam Aimsaard vs Vivian Hoo/ Lim Chiew Sien

Lanjutan - Dechapol Puavaranukhor/ Sapsiree Taerattanachai vs Tan Kian Meng/ Lai Pei Jing

Lanjutan - Tai Tzu Ying vs Busana Ongbamrungphan

Lanjutan - Jeong Na Eun/ Kim Hye Jeong vs Jongkolphan Kittharakul/ Rawinda Prajongjai

Lanjutan - Goh Soon Huat/ Lai Shevon Jemei vs Thom Gicquel/Delphine Delrue

Lanjutan - He Bing Jiao vs Ratchanok Intanon

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto saat menjalani pertandingan kontra ganda putra Inggris, Ben Lane/Sean Vendy di babak kedua French Open 2022, Kamis (26/10/2022) (Dok. PBSI)

Lapangan 2

11.00 WIB - Chen Qing Chen/ Jia Yi Fan vs Tan Pearly/ Thinaah Muralitharan

Lanjutan - Chen Yu Fei vs Akane Yamaguchi

Lanjutan - Ong Yew Sin/ Teo Ee Yi vs Choi Sol Gyu/ Kim Won Ho

Lanjutan - Fajar Alfian/ Rian Ardianto vs Takuro Hoki/ Yugo Kobayashi

Lanjutan - Jonathan Christie vs Loh Kean Yew

Lanjutan - Prannoy vs Lu Guang Zu

Lanjutan - Zheng Si Wei/ Huang Ya Qiong vs Rinov Rivaldy/ Pitha Haningtyas Mentari

Lanjutan - Moh Ahsan/ Hendra Setiawan vs Kim Astrup/ Anders Skaarup Rasmussen

Lanjutan - Viktor Axelsen vs Kodai Naraoka

Lanjutan - Liu Yu Chen/ Ou Xuan Yi vs Aaron Chia/ Soh Wooi Yik.

(Tribunnews.com/Niken)