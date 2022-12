Atjong Tio Purwanto Targetkan Pertajam Rekor Nasional di SEA Games Kamboja

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Alfarizy AF

Atlet lari halang rintang putra 3000 meter Indonesia, Atjong Tio Purwanto membidik untuk meruncingkan rekor nasional (rekornas) saat tampil di SEA Games ke-32 ‎Kamboja.

Atjong kini tercatat sebagai pemegang rekornas untuk lari halang rintang putra 3000 meter dengan catatan waktu 8 menit 54,32 detik.

Rekornas itu berhasil ia bukukan saat tampil di Asian Games ke-18 Jakarta-Palembang 2018.

"Pada SEA Games 2023, saya akan berusaha untuk memecahkan rekornas milik saya sendiri. Target saya bisa tembus 8 menit 50 detik," ujar Atjong.

Untuk memuluskan tekadnya tersebut, Atjong kini pun terus melakukan persiapan.

Pada try out pertama timnas atletik Indonesia di Thailand Open Track and Field Championships 2022 yang berlangsung di National Athletics Centre in Samkhog, Pathumthani, Thailand, 28 November-2 Desember, Atjong sukses meraih medali emas usai usai mencatatkan waktu 9 menit 16,42 detik.

"Persiapan SEA Games 2023 lancar. Saya di Thailand Open mendapat catatan waktu yang lumayan. Tentu saja saat ini persiapan dan puncaknya di SEA Games nanti," ucap Pelari berusia 31 tahun itu.

Tak sampai di situ, Atjong juga mengikuti sejumlah ajang fun run seperti yang ia ikuti di Kompleks Olahraga Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, akhir pekan lalu.

"Saya terus mengikuti program latihan. Bila ada jadwal event dan itu sesuai dengan program latihan, saya juga ikut sekaligus untuk mengusir rasa jenuh saat berlatih. Tentu saja semuanya berdasarkan izin pelatih," ungkap Atjong.

Sampai saat ini, Atjong masih menjadi andalan Indonesia di berbagai ajang, khususnya nomor lari jarak menengah.

Atjong tercatat pernah meraih medali emas pada nomor lari halang rintang 3000m putra di SEA Games ke-29 di Kuala Lumpur, Malaysia tahun 2017 dengan catatan waktu 9 menit 03,94 detik.

Dua tahun berselang, tepatnya pada SEA Games ke-30di Filipina tahun 2019, Atjong berhasil menyumbang perunggu.

Pada edisi SEA Games terbaru atau ke-31 di Vietnam, Pelari asal Malang, Jawa Timur itu berhak atas medali emas dengan catatan waktu 9 menit 02,84 detik.