Menpora Pimpin Rapat Persiapan F1 Powerboat Yang Akan Terselenggara di Danau Toba

Menpora Zainudin Amali, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Odo Manuhutu dan Ricky W selaku Head of Strategic Marketing & Customer Experience dalam sesi konferensi pers ajang F1 powerboat atau F1 H20 World Series di Kemenpora, Senayan, Jakarta, Selasa (13/12/2022).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali memimpin rapat persiapan ajang F1 Powerboat atau F1 H20 World Series yang akan diadakan pada Februari 2023 di Danau Toba, Sumatera Utara.

Dalam rapat tersebut, Menpora yang juga ditunjuk sebagai ketua panitia gelaran F1 Powerboat mengatakan Indonesia sudah siap menggelar ajang tersebut.

“Tadi saya baru saja memimpin rapat dalam rangka mengecek persiapan kita jadi tuan rumah F1 powerboat. Jadi ini F1 yang di air dan syukur kita sudah siap dan rencana bulan Februari akan dilaksanakan,” kata Menpora Amali di Kemenpora, Senayan, Selasa (13/12/2022).

“Kenapa di (rapat) sini, karena saya ketua panitianya. Memang ini belum terlalu familiar ya tapi powerboat ini juga menarik,” sambungnya.

Sementara itu, Ricky Wirjan selaku head of strategic marketing and customer experience In Journey memaparkan bahwa gelaran FI power boat juga sebagai langkah guna memperkenalkan wisata Danau Toba ke kancah dunia.

“Dalam rangka mendukung pemerintah pengembangan 5 destinasi super prioritas dimana salah satunya Danau Toba dan membuat event internasional guna memperkenalkan destinasi pariwisata ke dunia,” kata Ricky.

“Untuk F1 powerboat ini total yang akan ditonton melalui media digital kurang lebih 140 juta. Indonesia jadi negara yang ke-40 menyelenggarakan ajang ini,” sambungnya.

Saat gelaran FI power boat berlangsung, Ricky memastikan ajang tersebut juga bisa menjadi hiburan untuk masyarakat sekitar.

Ia juga meyakini perlombaan F1 powerboat bakal berdampak pada perputaran ekonomi yang lebih luas lagi di kawasan Danau Toba.

“Nantinya di Balige ditargetkan sekitar 20 – 25 ribu penonton ini akan jadi tontonan yang menjangkau masyarakat karena di kawasan teluk Balige masyarakat bisa menonton dari pesisir, dari bukit, termasuk juga dari kawasan yang saat ini sedang dibangun untuk persiapan F1 powerboat,” ujar Ricky.

“Jadi sama-sama kita sukseskan ajang ini sehingga bisa memberikan dampak ekonomi yang luas, tidak hanya datang untuk lihat tapi bisa memperkenalkan Danau Toba,” pungkasnya.