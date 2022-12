Indonesia Offroad Federation Gelar Musyawarah Nasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berkat kinerja Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah Indonesia Offroad Federation (IOF), ajang bertajuk National Championship sepanjang medio 2018-2022 menjadi bukti nyata bahwa IOF konsisten mengadakan sejumlah event, baik itu roda empat, roda dua dan remote control (RC).

Pengurus Pusat IOF yang dinakhodai Irjen Pol. (Purn) Sam Budi Gustian selalu Ketua IOF Pusat dan Joko Permana sebagai Sekretaris Jenderal IOF Pusat, serta Burhanuddin yang merupakan Bendahara Umum IOF Pusat, ibarat tokoh pemersatu yang rutin menggagas event di tingkat nasional dan meningkatkan potensi di tingkat daerah.

Kini, IOF bergegas menyambut 2023 dengan melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) VII, 16-18 Desember 2022, di Hotel Sultan, Jakarta.

Dalam acara Musyawarah Nasional ke-7 ini dihadiri sejumlah tokoh otomotif nasional, Ketua Dewan Pembina IOF – Letnan Jenderal (Purn) TNI A.M. Putranto, dan juga Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Pusat – Hayono Isman.

Munas sendiri nantinya akan dihiasi berbagai kegiatan, mulai dari pleno bagi seluruh perwakilan Pengurus Daerah (pengda) se-Indonesia, sidang komisi, pemilihan Pengurus Pusat IOF periode 2022-2026, dan pelantikan Pengurus Pusat terpilih.

Tak hanya itu, acara ini juga turut mengapresiasi para juara nasional dari berbagai kategori, antara lain kelas rookie, pro, best of the best dan juara umum pengda.

Sam Budi Gustian mengatakan bahwa semua pengurus pusat (PP IOF) akan menjalankan tugas sepanjang 2018-2022 yang pertama, periode kepengurusan periode pertama kemarin yang dilakukan adalah penataan organisasi.

"Jika kemarin kita tagline-nya selangkah lebih maju, kita tetap pengin satu langkah lebih maju, plus tagline kami ke depan adalah unity and humanity, kenapa? Karena kita akan memperkuat rasa persatuan bangsa melalui olahraga offroad ini," jelas Sam Budi Gustian.

Sebelumnya, Sam Budi Gustian berkenan diusung kembali sebagai Ketua IOF Pusat medio 2022-2026. Alasannya jelas, mengingat masih terdapat harapan untuk meningkatkan kinerja Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah.

“Memang masa kepimpinan saya akan berakhir 2018-2022, tapi saya akan tetap membuka, menjaring bakal calon pimpinan IOF 2023-2027. Saya mendengar dari teman-teman, saya diminta untuk lagi dan bersedia. Kalau ada calon lain saya bersedia untuk berkompetisi menjadi ketua umum,” ungkap Sam Budi Gustian disela-sela Kejuaraan Nasional IOF National Championship Final Round 2022, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada 17-20 November 2022 lalu.

Berbagai perbaikan akan terus dilakukan Ketua IOF Pisat, mulai dari penataan organisasi maupun aksi kemanusian yang selama ini menjadi agenda rutin dalam menanggulangi bencana alam di berbagai wilayah di Indonesia.

“Untuk periode pertama ini saya kemarin selaku pimpinan IOF, program kita kan satu langkah lebih maju penataan organisasi, penataan daerah-daerah, ternyata semua pengda sekarang sudah ada. Jumlah klub meningkat hampir 100 persen, jumlah anggota yang terdaftar dengan KTA juga rapih, data best-nya ada, lengkap, sehingga sekarang teman-teman daerah mudah kalau mau bikin klub, KTA, ketika mereka ada accident juga kami klaim asuransinya mudah dengan asuransi bhakti bayangkara,” papar Sam Budi Gustia.

Dalam Munas yang memiliki agenda utama pemilihan Pengurus IOF Pusat dengan masa bakti 2022-2026, total 26 perwakilan pemilik suara yang berisi Pengurus Daerah dari 34 Provinsi hadir meramaikan acara yang berlangsung selama 3 hari ini.