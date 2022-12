Jadwal & Hasil Drawing Malaysia Open 2023: Minions Tanding, Pram/Yere Comeback

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal dan hasil drawing Malaysia Open 2023 yang bakal digelar pada tanggal 10-15 Januari mendatang.

Gelaran Malaysia Open 2023 bakal jadi turnamen level super 1000 pertama yang bakal digelar tahun depan.

Marcus Gideon/Kevin Sanjaya (Minions) akan bertanding hingga Pramudya/Yeremia bakal melakoni laga comeback.

Dikatakan demikian mengingat Pram/Yere di tahun sebelumnya harus absen gegara cedera.

Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamuljo dari Indonesia bermain melawan Akira Koga dan Taichi Saito asal Jepang selama pertandingan Bulu Tangkis Denmark Open 2022 di Jyske Bank Arena, pada 19 Oktober 2022.

Kini di tahun 2023 saatnya mereka kembali bersinar dan kembali bertanding.

Bukan hanya dari kubu ganda putra, Chico Aura juga akan mengikuti turnamen tersebut bersama Jonatan, Ginting, dan Shesar.

Di sektor ganda putri seperti biasa ada Febriana/Amalia dan Apriyani/Fadia.

Tunggal Putra

- Jonatan Christie vs Wang Tzu Wei (Taiwan)

- Anthony Sinisuka Ginting vs Ng Ka Long Angus (Hongkong)

- Shesar Hiren Rhustavito vs Kunlavut Vitidsarn (Thailand)

- Chico Aura Dwi Wardoyo vs Hans-Kristian Solberg Vittinghus (Denmark)

Tunggal Putri

- Gregoria Mariska Tunjung vs He Bing Jiao (China)

Ganda Putra

- Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs He Ji Ting/Zhou Hao Dong (China)

- Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erick Yoche Yacob Rambitan vs Ko Sung Hyun/Shin Baek Cheol (Korea)

- Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Christo Popov/Toma Junior Popov (Prancis)

- Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri vs Supak Jomkoh/Kittinupong Kedren (Thailand)

- Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Akira Koga/Taichi Saito (Jepang)

- Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Man Wei Chong/Kai Wun Tee (Malaysia)

Ganda Putri

- Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Margot Lambert/Anne Tran (Prancis)

- Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs lee Chia Hsin/Teng Chun Hsun (Taiwan)

Ganda Campuran

- Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Thom Gicquel/Delphine Delrue (Prancis)

- Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Robin Tabeling/Selena Piek (Belanda)

- Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela vs Yuki Kaneko/Misaki Matsumoto (Jepang)

- Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Chan Peng Soon/Goh Liu Ying (Malaysia)

