MotoGP 2023: Tak Mau Kecewa Lagi, Quartararo Tak Peduli jika Harus Khianati Yamaha

TRIBUNNEWS.COM - Pembalap kelahiran Nice, Prancis, Fabio Quartararo tak takut jika harus mengkhianati Yamaha.

Artinya, Fabio Quartararo tak segan untuk berpindah ke pabrikan lain jika pada MotoGP 2023 Yamaha lagi-lagi mengecewakannya.

Sebagaimana yang diketahui, Yamaha memang mengandalkan Fabio Quartararo sebagai tumpuan untuk mendulang prestasi.

Namun beban berat dipikul Fabio Quartararo pada MotoGP 2023.

Pebalap Yamaha Prancis Fabio Quartararo (Depan) berkompetisi selama balapan Grand Prix MotoGP Valencia di arena pacuan kuda Ricardo Tormo di Cheste, dekat Valencia, pada 6 November 2022. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP) (AFP/JAVIER SORIANO)

Pasalnya, dia hanya berbagi tugas dengan Franco Morbidelli. Sehubungan Yamaha tak memiliki tim satelit di MotoGP 2023.

El Diablo -Quartararo- tak memiliki masalah disangkutkan tugas berat yakni menjadi juara dunia.

Namun ada syaratnya. Rider yang juga pendukung Juventus ini menginginkan kuda besi YZR-M1 yang kompetitif.

Maklum, motor Yamaha di MotoGP 2022 jauh dari kata memuaskan dari ekspektasi Quartararo.

Beberapa kali insiden tak mengenakkan dialami juara dunia MotoGP 2021 ini, termasuk M1 yang ngadat ketika balapan berlangsung.

Belum lagi Yamaha akan menjadi the one and only pabrikan yang menggunakan konfigurasi Inline 4 di tengah kepungan mesin V4 pada MotoGP 2023.

Sejauh ini, Yamaha masih belum mampu memenuhi janjinya untuk memberikan motor yang lebih bertenaga kepada Quartararo.

Pada musim ini, Quartararo juga sudah beberapa kali dikecewakan yang mengeluhkan perihal masalah top speed.

Meski demikian kendala yang dialami Quartararo selama di Yamaha bukan berarti akan selesai jika dirinya pindah ke pabrikan lain.

"Tentu, ketika Anda berganti ke pabrikan lain, maka Anda tidak tahu persis apa yang diharapkan," ujar Quartararo, dikutip dari laman Paddock-GP.