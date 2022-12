Pembuktian Fajar/Rian Mampu Segel Ranking 1 Dunia, Sempat Disepelekan & Dibanding-bandingkan

TRIBUNNEWS.COM - Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto berhasil membuktikan bahwa mereka pasangan terbaik hingga mampu segel ranking 1 dunia.

Ganda putra Indonesia yang berhasil mendapat penghargaan Most Improved Player of The Year 2022 ini sempat disepelekan dan dibanding-bandingkan.

Terutama di awal tahun 2022, pasangan yang mendapat julukan Fajri ini selalu dibandingkan dengan 'adik-adiknya'.

Sebab sebagai pasangan yang cukup lama berkiprah di dunia bulu tangkis, justru sempat tergeser oleh juniornya.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto saat menjalani pertandingan kontra ganda putra Inggris, Ben Lane/Sean Vendy di babak kedua French Open 2022, Kamis (26/10/2022) (Dok. PBSI)

Sebut saja Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri di mana pada awal tahun mampu juara All England 2022.

Sementara Fajar/Rian kala itu performanya tengah menurun dan harus tumbang di babak pertama.

Nyeseknya justru kala itu Fajar/Rian ditumbangkan oleh rekan kompatriotnya, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.

Imbas dari kegagalan itu Fajar/Rian mulai jadi sorotan.

Pasalnya mereka harus kalah dari rekan-rekannya yang mampu melaju jauh.

Akan tetapi Fajar/Rian mendapatkan titik baliknya saat mentas di Swiss Open 2022.

Junior Ahsan/Hendra ini mampu membuktikan tajinya dengan menjadi juara di Swiss Open 2022.

Juara di Swiss Open 2022 bak jadi pemantik Fajar/Rian untuk terus tampil apik.

Benar saja, penampilan Fajar/Rian sejak Swiss Open 2022 terus meningkat dan konsisten.

Acap kali di berbagai turnamen Fajar/Rian setidaknya selalu menembus semifinal.