Jadwal & Drawing India Open 2023: Fajar/Rian Unggulan Pertama hingga Ada Perang Saudara

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini jadwal India Open 2023 yang bakal digelar pada 17-22 Januari 2023 mendatang.

Berlangsung di Jadhav Indoor Hall akan ada perang saudara di kubu ganda putra yaitu Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.

Lalu ada kabar menarik di India Open 2023 yaitu Fajar/Rian jadi unggulan utama Indonesia di sektor ganda putra.

Predikat itu diraih oleh Fajar/Rian lantaran dirinya yang berhasil menyabet singgasana ranking 1 dunia.

Baca juga: Update Ranking BWF 2022: Fajar/Rian Sah Rebut Singgasana, Ahsan/Hendra Top 3, Minions Anjlok

Ganda putra Indonesia Muhammad Rian Ardianto (kiri) dan Fajar Alfian merayakan kemenangan Final Denmark Open 2022 setelah mengalahkan Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamuljo di Jyske Bank Arena, Odense pada 23 Oktober 2022. (Claus Fisker / Ritzau Scanpix / AFP)

Fajar/Rian bakal ditantang oleh Chou Sol Gyu vs Kim Won Ho dari Korea di babak pertama India Open 2023.

Pertarungan seru akan tersaji di tunggal putra yang mempertemukan Shesar Hiren Rhustavito vs Lee Zii Jia (Malaysia) di babak pertama.

Hasil Drawing India Open 2023:

Tunggal Putra

- Chico Aura Dwi Wardoyo (Indonesia) vs Shi Yuqi (China)

- Jonatan Christie (Indonesia) vs Brian Yang (Kanada)

- Anthony Sinisuka Ginting (Indonesia) vs Lu Guang Zu (China)

- Shesar Hiren Rhustavito (Indonesia) vs Lee Zii Jia (Malaysia)

Tunggal Putri

- Gregoria Mariska Tunjung (Indonesia) vs Line Christiphersen (Denmark)

Ganda Putra

- Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (Indonesia) vs Liang Wei Keng/Wang Chang (China)

- Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (Indonesia) vs Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin (Indonesia)

- Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana (Indonesia) vs He Ji Ting/Zhou Hao Dong (China)

- Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (Indonesia) vs Chou SolGyu vs Kim Won Ho (Korea)

Ganda Putri

- Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti (Indonesia) vs Zhang Shu Xian/'Zheng Yu (China)

Ganda Campuran

- Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati (Indonesia) vs Yang Po-Hsuan/Hu Ling Fang

- Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela (Indonesia) vs Mathias Christiabsen/Alexandra Boje

- Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari (Indonesia) vs Wang Yi Lyu/Huang Dong Ping (China)

(Tribunnews.com/Niken)