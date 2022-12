Jadwal IBL 2023 Seri Bali - Perjuangan Pertama Satria Muda hingga Pelita Jaya Tatap Musim Baru

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini jadwal Indonesia Basketball League (IBL) 2023 seri pertama yang akan dihelat di Bali.

IBL 2023 seri Bali dimulai pada hari Sabtu (14/1/2023) mendatang hingga Sabtu (21/1/2023) berlangsung di GOR Merpati, Bali.

Tim-tim sangar seperti Satria Muda, Pelita Jaya, hingga Prawira Bandung bakal beraksi di Pulau Dewata.

Ajang ini sebagai langkah pertama bagi tim raksasa tersebut untuk mengarungi musim baru.

Baca juga: Jadwal IBL 2023: Mulai Dari Bali 14 Januari 2023 dan Berlangsung Sebanyak 8 Series

Jadwal IBL 2023 Seri Bali:

Day 1 - Sabtu, 14 Januari 2023

Pukul 10.30-13.00 WIB: West Bandits Solo vs Evos Thunder Bogor

Pukul 13.00-15.30 WIB: NSH Mountain Gold vs Dewa United Banten

Pukul 15.30-17.30 WIB: Indonesia Patriots vs Satria Muda Pertamina

Pukul 18.00-20.00 WIB: Bali United Basketball vs Amartha Hangtuah

Day 2 - Minggu, 15 Januari 2023

Pukul 10.30-13.00 WIB: Bumi Borneo Basketball vs Tangerang Hawks Basketball

Pukul 13.00-15.30 WIB: Elang Pacific Caesar vs Satya Wacana Salatiga

Pukul 15.30-17.30 WIB: RANS PIK Basketball vs Bima Perkasa Jogja

Pukul 18.00-20.00 WIB: Prawira Harum Bandung vs Pelita Jaya Bakrie

Day 3 - Senin, 16 Januari 2023

Pukul 10.30-13.00 WIB: Evos Thunder Bogor vs Dewa United Banten

Pukul 13.00-15.30 WIB: Satria Muda Pertamina vs NSH Mountain Gold

Pukul 15.30-17.30 WIB: Amartha Hangtuah Jakarta vs West Bandits Solo

Pukul 18.00-20.00 WIB: Indonesia Patriots vs Bali United Basketball

Day 4 - Selasa, 17 Januari 2023

Pukul 10.30-13.00 WIB: Pelita Jaya Bakrie vs Satya Wacana Salatiga

Pukul 13.00-15.30 WIB: RANS PIK Basketball vs Tangerang Hawks Basketball

Pukul 15.30-17.30 WIB: Bima Perkasa Jogja vs Prawira Harum Bandung

Pukul 18.00-20.00 WIB: Bumi Borneo Basketball Pontianak vs Elang Pacific Caesar Surabaya

Day 5 - Rabu, 18 Januari 2023