Jadwal Proliga 2023 Seri Purwokerto: Bandung BJB Tandamata Bakal Mentas di GOR Satria

TRIBUNNEWS.COM - Gelaran Proliga 2023 bakal digelar mulai pada bulan Januari 2023 mendatang.

Jadwal Proliga 2023 putaran pertama bakal digelar di beberapa seri di berbagai kota, satu di antaranya Purwokerto.

Berlangsung di GOR Satria Purwokerto bakal menyuguhkan duel seru di tim putri antara Jakarta Pertamina Fastron vs Bandung BJB Tandamata.

Kemudian di kategori putra akan ada pertarungan antara Surabaya BIN Samator vs Jakarta Bhayangkara Presisi.

Pekan 2: 12-15 Januari (GOR Satria, Purwokerto)

Kamis, 12 Januari

12.00 WIB: Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Elektrik PLN (Putri)

14.00 WIB: Kudus Sukun Badak vs Jakarta LavAni Allo Bank (Putra)

16.00 WIB: Jakarta Pertamina Fastron vs Bandung BJB Tandamata (Putri)

18.30 WIB: Jakarta BNI 46 vs Jakarta Pertamina Pertamax (Putra)

Jumat, 13 Januari

14.00 WIB: Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Jakarta BIN (Putri)

16.00 WIB: Jakarta STIN BIN vs Palembang Bank Sumsel Babel (Putra)

18.30 WIB: Kudus Sukun Badak vs Jakarta BNI 46 (Putra)

Sabtu, 14 Januari

14.00 WIB: Surabaya BIN Samator vs Jakarta Bhayangkara Presisi (Putra)

16.00 WIB: Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta Pertamina Fastron (Putri)

18.30 WIB: Jakarta STIN BIN vs Jakarta Pertamina Pertamax (Putra)

Minggu, 15 Januari

12.00 WIB: Surabaya BIN Samator vs Jakarta LavAni Allo Bank (Putra)

14.00 WIB: Kudus Sukun Badak vs Jakarta Bhayangkara Presisi (Putra)

16.00 WIB: Jakarta Popsivo Polwan vs Gresik Petrokomia Pupuk Indonesia (Putri)

18.30 WIB: Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta Pertamina Pertamax (Putri)

Proliga 2023 pekan kedua akan digelar di Purwokerto.