Jadwal Proliga 2023 Seri Palembang: Duel Wilda Nurfadilah dan Franciane Richter Tersaji, Live Moji

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini jadwal Proliga 2023 pekan ketiga yang akan digelar di Palembang.

Gelaran Proliga 2023 pekan ketiga akan berlangsung di Gedung PSCC, Palembang mulai 19-22 Januari 2023 mendatang.

Keseruan Proliga 2023 dapat disaksikan melalui tayangan Moji TV.

Duel Wilda Nurfadilah dan Franciane Richter bakal tersaji di laga Jakarta Popsivo Polwan vs Bandung BJB Tandamata, Kamis (19/1/2023).

Tim Voli Putri Bank BJB Tandamata (wartakota)

Kedua pemain andalan akan saling menunjukkan kelasnya saat mentas di hari pertama pekan ketiga seri Palembang.

Wilda sebagai kapten tim Bandung BJB Tandamata akan turun dengan status sebagai juara bertahan.

Sedangkan di kubu Jakarta Popsivo Polwan akan diperkuat oleh Franciane Richter.

Di mana Franciane Richter merupakan andalan Popsivo Polwan asal Negeri Samba, Brasil.

Pekan 3: 19-22 Januari (Gedung PSCC, Palembang)

Kamis, 19 Januari

12.00 WIB: Jakarta Elektrik PLN vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia (Putri)

14.00 WIB: Jakarta STIN BIN vs Jakarta Bhayangkara Presisi (Putra)

16.00 WIB: Jakarta Popsivo Polwan vs Bandung BJB Tandamata (Putri)

18.30 WIB: Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta LavAni Allo Bank (Putra)

Jumat, 20 Januari

14.00 WIB: Jakarta BIN vs Jakarta Pertamina Fastron (Putri)

16.00 WIB: Kudus Sukun Badak vs Jakarta Pertamina Pertamax (Putra)

18.30 WIB: Surabaya BIN Samator vs Jakarta BNI 46 (Putra)

Sabtu, 21 Januari

14.00 WIB: Jakarta Bhayangkara Presisi vs Jakarta LavAni Allo Bank (Putra)

16.00 WIB: Jakarta Elektrik PLN vs Bandung BJB Tandamata (Putri)

18.30 WIB: Kudus Sukun Badak vs Palembang Bank Sumsel Babel (Putra)

Minggu, 22 Januari

12.00 WIB: Jakarta Bhayangkara Presisi vs Jakarta Pertamina Pertamax (Putra)

14.00 WIB: Jakarta STIN BIN vs Surabaya BIN Samator (Putra)

16.00 WIB: Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta BIN (Putri)

18.30 WIB: Jakarta BNI 46 vs Palembang Bank Sumsel Babel (Putra)

