Daftar Pemain Proliga 2023 Putra: Palembang BSB Siap Tempur, Legiun Asing Bayi Ajaib Komplet

TRIBUNNEWS.COM - Tim putra Proliga 2023, Palembang Bank Sumsel Babel (BSB) sudah melakukan launching sekaligus perkenalan daftar pemainnya, Senin (26/12/2022).

Palembang BSB diperkuat nama-nama lawas seperti Gunawan Saputra, Sandy Akbar, hingga Eko Permana Putra.

Di sisi lain, tim berjuluk Bayi Ajaib ini juga sudah memperkenalkan dua legiun asingnya untuk mentas di kasta tertinggi voli Indonesia Proliga 2023.

Daftar Pemain Palembang Bank Sumsel Babel (@palembang.banksumselbabel)

1. Helga (Outside Hitter)

2. Sandy Akbar (Outside Hitter)

3. Eko Permana Putra (Outside Hitter)

4. Song Jun-ho (Outside Hitter)

5. Ady Putra Firmansyah (Middle Blocker)

6. Mahfud Nur Cahyadi (Middle Blocker)

7. Gunawan Saputra (Middle Blocker)

8. Bangbang Suharto (Setter)

9. M. Teguh (Setter)

10. Samsul Kohar (Opposite)

11. Salimou Souare (Opposite)

12. Najib (Libero)

13. Andy Purnama (Libero)

Legiun Asing Palembang BSB Komplet

Pada gelaran Proliga 2023, Palembang Bank Sumsel Babel menggunakan dua legiun asing yang semuanya berposisi sebagai spiker.

Nama pertama ialah Song Jun-ho. Outise Hitter asal Korea Selatan ini bergabung dengan klub Bumi Sriwijaya sebagai pemain pinjaman.

Nantinya, pemain berusia 31 tahun ini akan bersaing dengan spiker lokal seperti Eko Permana Putra dan Sany Akbar.

Kemudian di sektor All Round atau Opposite, Si Bayi Ajaib memiliki Samsul Kohar yang memutuskan hengkang dari Surabaya Bhayangkara Samator.

Setelah 11 tahun membela klub asal Jawa Timur, Samsul memutuskan mencari peruntungannya di tim voli yang menjuarai Proliga dua kali ini.

Dia nantinya akan bersaing dengan All Round asal Serbia, Salimou Souare.

Merujuk kepada regulasi Proliga, setiap tim maksimal menggunakan dua pemain asing dalam satu musim kompetisinya.

Namun, daftar pemain asing bisa mengalami perombakan sebelum memasuki putaran kedua Proliga 2023.

Artinya, Son Jun-ho dan Salimou Souare masih bisa terdepak dari tim Palembang BSB jika gagal tampil menawan di putaran pertama.

Memasuki putaran kedua nanti, semua tim Proliga 2023 sudah tak boleh melakukan aktifitas transfer pemain asing.

Palembang Bank Sumsel Babel sendiri akan bertindak sebagai tuan rumah pada Proliga 2023 putaran pertama pada 19-22 Januari.

Merujuk kepada jadwal, Proliga 2023 akan berlangsung pada 5 Januari hingga 19 Maret 2023 dan berlangsung di 8 kota.

(Tribunnews.com/Giri)