Daftar Pemain Proliga 2023 Putri - Dipimpin Wilda, Bandung BJB Tandamata Jaga Fondasi Juara

TRIBUNNEWS.COM - Kendati mengalami perombakan, Bandung BJB Tandamata masih menjaga kerangka tim saat mereka menjuarai Proliga 2022.

Bandung BJB Tandamamata telah merilis 17 daftar pemain untuk mengarungi kompetisi voli di Indonesia, Proliga 2023 yang dimulai, Kamis (5/1/2023).

Wilda Nur Fadhilah menjadi leader untuk tim yang menyandang status juara bertahan ini. Selain itu, Bandung BJB Tandamata di Proliga 2023 masih diperkuat nama-nama lawas.

Di antaranya Shella Bernadetha, Nandita Ayu hingga Dian Wijayanti.

Baca juga: Info Harga Tiket Proliga 2023 Purwokerto Lengkap Cara Pembelian, Kategori Reguler Rp 100 Ribu

Pemain Bandung BJB Tandamata Proliga 2023 (bandungbjbtandamataofficial)

1. Wilda Nur Fadhilah - Middle Blocker

2. Nandita Ayu Salsabila - Outside Hitter

3. Sari Hartati - Outside Hitter

4. Dian Wijayanti - Outside Hitter

5. Fitri Yani Nurjanah - Setter

6. Tiara Sanger - Setter

7. Shella Bernadetha - Middle Blocker

8. Tanisa Nurmazakia - Outside Hitter

9. Yulis Indahyani - Libero

10. Tasya Aprilia Putri - Libero

11. Maradanti Namira Tegariani

12. Madeline Jazmin Guillen Paredes (Republik Dominik) - Outside Hitter

13. Syavina Amelia Erry - Opposite

14. Dya Hawa Nur Fitria - Outside Hitter

15. Wintang Dyah Sakti - Outside Hitter

16. Rika Dwi Latri

17. Miva Ratna Sari - Outside Hitter

BJB Tandamata Jaga Fondasi Juara

Melalui media sosial resminya, Bandung BJB mengumumkan skuad alias daftar pemain untuk Proliga 2023.

Sejumlah pemain anyar membela klub kota Kembang ini, di antaranya Sari Hartati yang musim lalu membela Jakarta Elektrik PLN.

Kehilangan Tisya Amalya yang pindah ke Jakarta BIN, membuat BJB Tandamata menggaet Tiara Sanger untuk posisi setter.

Sedangkan kehilangan Yolla Yuliana yang berlabuh ke Jakarta Pertamina Fastron tak terlalu terasa. Pasalnya, skuad asuhan Alim Suseno ini memiliki dua middle blcoker berlabel Timnas Indonesia, Wilda Nur Fadhilah dan Shella Bernadetha.

BJB Tandamata jelas mengusung target tertinggi di Proliga 2023, yakni menjadi juara.

Salah satu langkah yang mereka tempuh ialah mempertahankan pemain pilar.

Selain MVP Proliga 2022, Nandita Ayu Salsabila, Bandung BJB Tandamata masih punya Dian Wijayanti, Yulis Indahyani, Shella Bernadetha, hingga Wilda Siti Nurfadhilah Sugandi.

Kemudian Alim Suseno yang musim lalu menjadi juru racik permainan BJB, masih dipertahankan pula.

BJB Tandamata akan berupaya mempertahankan gelar juara dengan bersaing bersama lima tim lainnya yakni Jakarta Popsivo Polwan, Jakarta Elektrik PLN, Jakarta Pertamina Fastron, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, dan tim baru Jakarta BIN.

Laga perdana yang dihadapi tim biru Kota Kembang ini saat melawan Grseik Petrokimia di GOR Si Jalak Harupat Sabilulungan, Bandung, Kamis (5/1/2023).

(Tribunnews.com/Giri)