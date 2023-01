Jadwal Proliga 2023 Seri Bandung, Kompetisi Elite Voli Indonesia Dimulai 5 Januari, Live MOJI

TRIBUNNEWS.COM - Kompetisi elite voli nasional Proliga 2023 mulai bergulir pada, Kamis (5/1/2023) di Bandung.

Proliga 2023 Bandung didapuk sebagai seri perdana yang akan menggelar laga di GOR Sabilulungan Jalak Harupat, Jawa Barat.

Keseruan pertandingan Proliga 2023 tayang di MOJI TV dan bisa disaksikan via live streaming Vidio.com, gratis.

Selain Bandung, kompetisi bola voli profesional paling bergengsi di Tanah Air ini akan berlangsung di Purwokerto, Palembang, Gresik, Semarang, Malang, Yogyakarta, dan Solo.

Baca juga: Proliga 2023 - Gresik Petrokimia vs Bandung BJB Tandamata, Laga Pembuka Rasa Final Edisi 2022

Jadwal Proliga 2023 seri Bandung yang akan berlangsung di GOR Si Jalak Harupat, Jawa Barat, Kamis (5/1/2023) hingga Minggu (8/1/2023), live MOJI dan Vidio. (Tangkapan Layar Laman Resmi Proliga)

Dari sektor putra, delapan tim akan bersaing untuk menjadi yang terbaik.

Mereka adalah Jakarta LavAni Allo Bank, Surabaya BIN Samator, Jakarta BNI 46, Jakarta Pertamina Pertamax, Palembang Bank SumselBabel, Kudus Sukun Badak, serta Jakarta Bhayangkara Presisi dan Jakarta STIN BIN yang hadir sebagai debutan.

Untuk putri ada enam tim yang tampil yakni Bandung bjb Tandamata, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, Jakarta Popsivo Polwan, Jakarta Pertamina Fastron, Jakarta Elektrik PLN, dan Jakarta BIN.

Jadwal Proliga 2023

Pekan 1: 5-8 Januari (GOR Sabilulungan Jalak Harupat, Bandung)

Kamis, 5 Januari

12.00 WIB: Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Bandung BJB Tandamata (Putri)

14.00 WIB: Jakarta BNI 46 vs Jakarta LavAni Allo Bank (Putra)

16.00 WIB: Surabaya BIN Samator vs Palembang Bank Sumsel Babel (Putra)

18.30 WIB: Jakarta STIN BIN vs Kudus Sukun Badak (Putra)

Jumat, 6 Januari

14.00 WIB: Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Pertamina Fastron (Putri)

16.00 WIB: Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta LavAni Allo Bank (Putra)

18.30 WIB: Jakarta Bhayangkara Presisi vs Palembang Bank Sumsel Babel [Putra]

Sabtu, 7 Januari