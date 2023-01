Hasil Proliga 2023: Juara Bertahan Digdaya, Jakarta LavAni Gulung Jakarta BNI 46 3-0

TRIBUNNEWS.COM - Jakarta LavAni Allo Bank yang menyandang status juara bertahan, sukses meraih kemenangan atas Jakarta BNI 46 dengan skor 3-0 di Proliga 2023, Kamis (5/1/2023).

Hasil Proliga 2023 sektor putra antara Jakarta BNI 46 vs Jakarta LavAni Allo Bank di GOR Jalak Harupat, Jawa Barat, terhias lewat kedudukan 20-25, 23-25 dan 20-25.

Kemenangan ini membuat Fahry Septian Putratama dkk menduduki puncak klasemen Proliga 2023 putra dengan koleksi tiga poin.

Sebaliknya, Jakarta BNI 46 menjadi penghuni juru kunci.

Start ideal berhasil dibukukan LavAni yang memiliki predikat juara Proliga 2022.

Kemenangan tiga set langsung membuat klub voli milik Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono menjadi kandidat kuat untuk meraih titel kampiun musim ini.

Hasil dan Jadwal Proliga 2022

Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Bandung BJB Tandamata (Putri) (19-25, 25-22, 13-25 dan 18-25).

Jakarta BNI 46 vs Jakarta LavAni Allo Bank (Putra) (20-25, 23-25 dan 20-25)

16.00 WIB: Surabaya BIN Samator vs Palembang Bank Sumsel Babel (Putra)

18.30 WIB: Jakarta STIN BIN vs Kudus Sukun Badak (Putra)

Jalan Pertandingan

Pada set pertama, Jakarta LavAni Allo Bank tampil digdaya.

Mengandalkan Fahry Septian Putratama, Leandro Martins dan Jorge Garcia, LavAni langsung tancap gas mendikte permainan.

Smash-smash keras diperlihatkan juara bertahan Proliga edisi 2022 ini.

Meski Jakarta BNI 46 mencoba untuk mengimbangi bermain solid dan rapi, namun Dani Anggriawan dkk tak sanggup membendung kerasnya deretan spike Leandro Martins dkk.

Terlebih Dio, setter LavAni ini menunjukkan kelasnya sebagai pevoli berlabel Timnas Indonesia. Dio Zulfikri pamer skill ciamik sebagai 'pelayan' bagi 'tukang gebuk' LavAni.