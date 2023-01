Hasil Proliga 2023 Putri: Debut Manis Jakarta BIN, Tundukkan Jakarta Elektrik PLN 3-1

TRIBUNNEWS.COM - Debut manis diukir tim voli putri, Jakarta BIN saat menundukkan Jakarta Elektrik PLN pada hari ketiga penyelenggaraan Proliga 2023 Bandung, Sabtu (7/1/2023).

Hasil Proliga 2023 antara Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta BIN di GOR Jalak Harupat, Jawa Barat berkesudahan dengan skor 1-3 (23-25, 21-25, 25-20 dan 29-31).

Berkat kemenangan ini, Jakarta BIN yang diperkuat Ratri Wulandari dan Tisya Amallya naik ke peringkat tiga klasemen Proliga 2023 putri. Mereka mengemas tiga angka.

Jakarta BIN sukses meraih kemenangan pada musim debutnya di kompetisi tertinggi voli nasional Proliga 2023.

Ratri Wulandari dkk sukses mengikuti tren positif dari tim putra, Jakarta STIN BIN yang kemarin, Jumat (6/1/2023) mengalahkan Kudus Sukun Badak 3-1.

Hasil dan Jadwal Proliga 2023 Hari Ini

Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta BIN (Putri) (23-25, 21-25, 25-20 dan 29-31).

14.00 WIB: Kudus Sukun Badak vs Surabaya BIN Samator (Putra)

16.00 WIB: Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Jakarta Pertamina Fastron (Putri)

18.30 WIB: Jakarta STIN BIN vs Jakarta BNI 46 (Putra)

Jalan Pertandingan

Jakarta BIN yang diperkuat sejumlah pemain Timnas Indonesia seperti Ratri Wulandari dari Tisya Amalya, cukuk kesulitan untuk meraih kemenangan.

Jakarta Elektrik PLN yang diperkuat pemain muda yang dikombinasikan dengan pemain berpengalaman, memberikan perlawanan sengit.

Meski demikian, Jakarta BIN yang berstatus sebagai pendatang baru di Proliga 2023 berhasil mengamankan set pertama. Skor 23-25

Pertandingan pada babak kedua lebih alot. Jakarta Elektrik PLN yang mencoba menyamakan kedudukan mulai tampil lebih solid.

Namun masalah receive menjadi biang kerok utama. Kesalahan passing yang menjadi fondasi awal dalam membangun serangan, membuat Elektrik PLN menyia-nyiakan peluang untuk unggul di set kedua.

Hasilnya, Jakarta BIN berhasil merebut babak kedua dengan angka 21-25.

Pada set penentuan, Jakarta Elektrik PLN yang diperkuat pevoli asal Solo, Shindy Sasgia tampil all-out.