Serba-serbi MotoGP 2023 - Sirkuit Mandalika Dipakai Wedding Party, Soal Harga Bisa Nego

TRIBUNNEWS.COM - Berbagai serba-serbi mengiringi penyelenggaraan MotoGP 2023, kali ini hadir dari Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sirkuit Mandalika yang mendapat grade A sebagai bukti pantas dan layak menggelar ajang balap Internasional seperti MotoGP, ternyata dapat digunakan untuk kegiatan lain.

Sebagai contoh ialah menggelar resepsi pernikahan ataupun Wedding Party.

Sejumlah pembalap memacu kendaraannya pada seri kedua Moto3 2022 di Pertamina Mandalika International Street Circuit (Sirkuit Mandalika), di KEK Mandalika, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (20/3/2022). Seri kedua Moto3 2022 dimenangkan oleh pembalap dari tim Leopard Racing, Dennis Foggia. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Diungkapkan oleh Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA), Priandhi Satria, ada beberapa spot yang bisa digunakan untuk kegiatan selain balapan.

Sebelumnya, Sirkuit Mandalika juga digunakan untuk kegiatan Wisuda.

Oleh Andi, sapaan akrab Priandhi Satria, adalah hal yang sah-sah saja jika Sirkuit Mandalika digunakan untuk menggelar resepsi pernikahan.

"Kalau wisuda boleh kenapa Wedding enggak? Ya dimanfaatkan karena ada gedung yang baru, bahkan mungkin gedung baru di sirkuit ini yang paling baru di Nusa Tenggara Barat," terangnya, dikutip dari Tribun Lombok.

Tentu saja spot yang digunakan ialah sejumlah bangunan gedung yang terdapat di area sirkuit.

Namun Andi juga menuturkan, jika tak bisa menggelar kegiatan di dalam ruangan, maka Sirkuit Mandalika juga terbuka untuk menggelar event di outdoor.

Sekilas informasi, di Sirkuit Mandalika terdapat sejumlah gedung yang memiliki fasilitas mumpuni, seperti deluxe class.

Selain itu, ada juga tribun premier class untuk menggelar kegiatan di luar ruangan.

"Saya berbicara kepada Putri Indonesia, kenapa enggak kita buat catwalk terpanjang di Indonesia mulai dari tikungan satu hingga 17. Kenapa enggak kita lakukan semuanya, harus berpikir out of the box," ungkapnya.

Andi menambahkan, asal kegiatan itu positif, maka Sirkuit Mandalika terbuka untuk menyelenggarakan berbagai event. Tentu saja dengan ketentuan dan regulasi dari otoritas sirkuit.

"Selama itu semua tidak bertentangan dengan hukum seperti pidana narkoba, dan lainnya kenapa enggak? Kenapa dibilang enggak boleh? Sirkuit Mandalika sangat terbuka," tambah Priandhi.