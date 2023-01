Hasil Lengkap dan Klasemen Proliga 2023: Dominasi Juara Bertahan, Jakarta LavAni Nangkring di Puncak

TRIBUNNEWS.COM - Berikut rekap hasil dan klasemen Proliga 2023 Bandung yang rampung menggelar 15 pertandingan di GOR Sabilulungan Jalak Harupat, Jawa Barat, Minggu (8/1/2023) malam WIB.

Hasil manis dipetik sag juara bertahan, Jakarta LavAni Allo Bank (putra) dan Bandung BJB Tandamata (putri).

Bandung BJB Tandamata berstatus tuan rumah sukses menyapu sepasang laga dengan kemenangan. Tepatnya saat mengalahkan Gresik Petrokimia (3-1) Jakarta BIN (3-0)

Sedangkan Jakarta LavAni Allo Bank meraih kemenangan di laga pamungkas seri Bandung, tepatnya saat bersua Jakarta STIN BIN (3-2).

Pada dua laga pembuka, Fahry Septian Putratama dkk meraih kemenangan dari Jakarta Pertamina Pertamax dan Jakarta BNI 46 lewat skor sama, 3-0.

Hasil ini membuatJakarta LavAni Allo Bank memuncaki klasemen Proliga 2023 putra dengan raihan delapan poin. Leandro Martins cs sukses menyapu tiga laga dengan kemenangan.

Rekap Hasil Proliga 2023 Bandung

Minggu, (8/1/2023)

Surabaya BIN Samator vs Jakarta Pertamina Pertamax (Putra) (25-18, 25-20, dan 25-20)

Jakarta Bhayangkara Presisi vs Jakarta BNI 46 (Putra) (25-15, 25-19, dan 25-20)

Jakarta BIN vs Bandung BJB Tandamata (Putri) (16-25, 19-25, dan 16-25)

Jakarta STIN BIN vs Jakarta LavAni Allo Bank (Putra) (22-25, 21,25, 31-29, 25-18, dan 12-15).

Sabtu, (7/1/2023)

Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta BIN (Putri) (23-25, 21-25, 25-20 dan 29-31).

Kudus Sukun Badak vs Surabaya BIN Samator (Putra) (19-25, 25-18, 16-25 dan 22-25)

Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Jakarta Pertamina Fastron (Putri) (22-25, 25-17, 19-25, 25-17 dan 16-14

Jakarta STIN BIN vs Jakarta BNI 46 (Putra) (25-23, 25-22, 25-20)

Jumat (6/1/2023)

Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Pertamina Fastron (Putri) (22-25, 20-25 dan 17-25)

Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta LavAni Allo Bank (Putra) (14-25, 25-27, dan 24-26).

Jakarta Bhayangkara Presisi vs Palembang Bank SumselBabel (Putra) (25-22, 28-26, 25-15)

Kamis ((5/1/2023)