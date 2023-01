Hasil Proliga 2023 Hari Ini: Jakarta Bhayangkara Presisi Menang, Jakarta BNI 46 Hattrick Kekalahan

TRIBUNNEWS.COM - Jakarta Bhayangkara Presisi meraih kemenangan telak 3-0 atas Jakarta BNI 46 pada pertandingan Proliga 2023 Bandung, Minggu (8/1/2023).

Berlangsung di GOR Jalak Harupat, Jawa Barat, hasil laga Jakarta Bhayangkara Presisi vs Jakarta BNI 46 berakhir dengan skor 25-15, 25-19, dan 25-20.

Berkat hasil ini, Jakarta Bhayangkara Presisi menduduki posisi dua klasemen Proliga 2023 putra dengan raihan enam poin.

Mereka berselisih satu angka dengan posisi pertama, Surabaya BIN Samator.

Sedangkan nasib apes belum beranjak dari Jakarta BNI 46. Sigit Ardian cs dalam tiga laga Proliga 2023 seri Bandung semuanya berakhir kekalahan.

Tim milik BUMN ini KO saat bersua Jakarta STIN BIN (3-1), Jakarta LavAni Allo Bank (3-0) dan terbaru Jakarta Bhayangkara Presisi (3-0).

Nahasnya, ketika menghadapi Rendy dkk, Jakarta BNI 46 dalam tiga set beruntun tidak bisa menggapai angka lebih dari 20.

Hasil dan Jadwal Proliga 2023 Hari Ini

Surabaya BIN Samator vs Jakarta Pertamina Pertamax (Putra) (25-18, 25-20, dan 25-20)

Jakarta Bhayangkara Presisi vs Jakarta BNI 46 (Putra) (25-15, 25-19, dan 25-20)

16.00 WIB: Jakarta BIN vs Bandung BJB Tandamata (Putri)

18.30 WIB: Jakarta STIN BIN vs Jakarta LavAni Allo Bank (Putra)

Jalan Pertandingan

Jakarta Bhayangkara Presisi menunjukkan kualitasnya kendati berstatus sebagai 'newbie' atau pendatang baru di ajang Proliga 2023.

Terbukti, Rendy Tamamilang dkk berhasil melibas Jakarta BNI 46 pada set pertama. Jakarta Bhayangkara Presisi sukses menutup gim pertama dengan skor 25-15.

Sigit Ardian cs berupaya untuk menyamakan kedudukan. Sejumlah perubahan line-up dilakukan, termasuk memainkan Kaula Nurhidayat.

Pevoli asal Sidoarjo yang membela Jakarta Bhayangkara Presisi di Proliga 2023, Alfin Daniel. (Instagram @ alfiindaniel7)

Namun tim milik BUMN ini lagi-lagi harus mengakui keunggulan skuad asuhan Toiran Reidel ini.