Hasil Proliga 2023 Putri: Tundukkan Jakarta BIN, Bandung BJB Tandamata Kokoh di Puncak Klasemen

TRIBUNNEWS.COM - Bandung BJB Tandamata sukses mengakhiri seri pertama Proliga 2023 sebagai pemuncak klasemen dari tim putri, Minggu (8/1/2023).

Kepastian tersebut diperoleh setelah Bandung BJB Tandamata mengalahkan Jakarta BIN tiga set langsung di GOR Jalak Harupat, Jawa Barat.

Hasil Proliga 2023 putri antara Jakarta BIN vs Bandung BJB Tandamata berkesudahan dengan skor 16-25, 19-25, dan 16-25.

Berkat hasil ini, Wilda Nurfadhilah dkk mengakhiri Proliga 2023 Bandung sebagai pemuncak klasemen dengan koleksi enam poin. Kemudian diikuti Jakarta Pertamina Fastron (4).

Tercatat, dari dua laga yang sudah dilakoni, Bandung BJB Tandamata sukses menyapunya dengan kemenangan. Tepatnya saat menggilas Gresik Petrokimia (3-1) dan terbaru Jakjarta BIN (3-0).

Sedangkan Jakarta BIN yang diperkuat Ratri Wulandari, tertahan di posisi tiga klasemen bermodal tiga angka.

Hasil dan Jadwal Proliga 2023 Hari Ini

Surabaya BIN Samator vs Jakarta Pertamina Pertamax (Putra) (25-18, 25-20, dan 25-20)

Jakarta Bhayangkara Presisi vs Jakarta BNI 46 (Putra) (25-15, 25-19, dan 25-20)

Jakarta BIN vs Bandung BJB Tandamata (Putri) (16-25, 19-25, dan 16-25)

18.30 WIB: Jakarta STIN BIN vs Jakarta LavAni Allo Bank (Putra)

Pevoli putri Nandita Ayu Salsabila saat membela tim Proliga 2023, Bandung BJB Tandamata. (Instagram @nanditaayu17)

Jalan Pertandingan

Bandung BJB Tandamata yang berupaya untuk menutup seri pertama sebagai pemuncak klasemen Proliga 2023, tampil trengginas menghadapi Jakarta BIN.

Apalagi Jakarta BIN pada laga kali ini diperkuat oleh mantan pemain Bandung BJB Tandamata, Tasya Amallya.

Sayangnya, Jakarta BIN belum bisa tampil optimal di set pertama. Jin Ye yang diandalkan untuk mendulang poin, belum bisa berkontribusi nyata.

Sebaliknya, BJB berulang kali memperoleh tambahan angka lewat Nandita Ayu dan Wilda.

Set pertama berhasil direbut juara bertahan Proliga ini, skor 16-15.