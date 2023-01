Jadwal Malaysia Open 2023: Mulai 10 Januari, 17 Wakil Indonesia Beraksi, Tonton Gratis di iNews TV

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal Malaysia Open 2023 dimulai pada hari Selasa (10/1/2023) mendatang.

Sebanyak 17 wakil Indonesia bakal tampil di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia mulai 10-15 Januari 2023.

Perjuangan tim Merah Putih dapat disaksikan melalui tayangan iNews TV atau streaming RCTI Plus secara gratis.

Jadwal Siaran Langsung Malaysia Open 2023

Selasa (10/1/2023)

Pukul 09.00 WIB: Babak 32 Besar

Rabu (11/1/2023)

Pukul 09.00 WIB: Babak 32 Besar

Kamis (12/1/2023)

Pukul 09.00 WIB: Babak 16 Besar

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto saat berlaga di Nimbutr Arena, Bangkok, Thailand, Mereka sukses mencatatkan kemenangan di laga pembuka grup A, Rabu (7/12/2022). (Dok. PBSI)

Jumat (13/1/2023)

Pukul 14.00 WIB: Babak 8 Besar

Sabtu (14/1/2023)

Pukul 12.00 WIB: Babak Semifinal

Minggu (15/1/2023)

Pukul 12.00 WIB: Partai Final

Link Live Streaming

Akses di sini<<<

Klik di sini (RCTI Plus)<<<

Tunggal Putra

- Jonatan Christie vs Wang Tzu Wei (Taiwan)

- Anthony Sinisuka Ginting vs Ng Ka Long Angus (Hongkong)

- Shesar Hiren Rhustavito vs Kunlavut Vitidsarn (Thailand)

- Chico Aura Dwi Wardoyo vs Hans-Kristian Solberg Vittinghus (Denmark)

Tunggal Putri

- Gregoria Mariska Tunjung vs He Bing Jiao (China)

Ganda Putra

- Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs He Ji Ting/Zhou Hao Dong (China)

- Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erick Yoche Yacob Rambitan vs Ko Sung Hyun/Shin Baek Cheol (Korea)

- Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Christo Popov/Toma Junior Popov (Prancis)

- Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri vs Supak Jomkoh/Kittinupong Kedren (Thailand)

- Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Akira Koga/Taichi Saito (Jepang)

- Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Man Wei Chong/Kai Wun Tee (Malaysia)

Ganda Putri

- Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Margot Lambert/Anne Tran (Prancis)

- Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs lee Chia Hsin/Teng Chun Hsun (Taiwan)

Ganda Campuran

- Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Thom Gicquel/Delphine Delrue (Prancis)

- Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Robin Tabeling/Selena Piek (Belanda)

- Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela vs Yuki Kaneko/Misaki Matsumoto (Jepang)

- Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Chan Peng Soon/Goh Liu Ying (Malaysia)

(Tribunnews.com/Niken)