Live Streaming Gratis Proliga 2023, Derbi Ibu Kota Bhayangkara Presisi vs BNI 46, Tayang Moji TV

TRIBUNNEWS.COM - Live streaming Proliga 2023 Bandung pada hari keempat menyuguhkan empat pertandingan, Minggu (8/1/2023).

Siaran langsung Proliga 2023 Bandung di GOR Jalak Harupat, Jawa Barat tayang di Moji TV mulai pukul 12.00 WIB. Volimania Tanah Air juga bisa menyaksikan via live streaming Vidio, gratis.

Satu di antara laga yang menarik atensi adalah Derbi Ibu Kota mempertemukan Jakarta Bhayangkara Presisi vs Jakarta BNI 46.

Duel ini juga mengusungung tajuk adu smash Opposite andalan Timnas Indonesia, Rendy Tamamilang menghadapi Sigit Ardian.

Jadwal Proliga 2023 Hari Ini

Salah satu yang akan berlaga adalah juara bertahan Jakarta LavAni Allo Bank. Mereka akan menghadapi Jakarta STIN BIN.

Laga ini diprediksi berlangsung seru. Jakarta Lavani tampil mengesankan pada dua laga awalnya dan terus menang 3-0. Pun dengan STIN BIN mampu menggasak sepasang laga pembuka lewat kemenangan 3-1 dan 3-0.

Dalam pertandingan lain, Jakarta BNI 46 akan berusaha bangkit akan berusaha bangkit setelah terus kalah dalam dua laga awalnya. Mereka akan menghadapi Jakarta Bhayangkara Presisi.

Di bagian putra juga akan hadir laga Surabaya BIN Samator vs Jakarta Pertamina Pertamax. Sedangkan di bagian putri akan bermain Jakarta BIN melawan juara bertahan Bandung bjb Tandamata.

12.00 WIB: Surabaya BIN Samator vs Jakarta Pertamina Pertamax (Putra)

14.00 WIB: Jakarta Bhayangkara Presisi vs Jakarta BNI 46 (Putra)

16.00 WIB: Jakarta BIN vs Bandung BJB Tandamata (Putri)

18.30 WIB: Jakarta STIN BIN vs Jakarta LavAni Allo Bank (Putra)