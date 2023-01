Jadwal IBL 2023 Seri Bali & Daftar Harga Tiket, Tanding Mulai 14 Januari di GOR Merpati Denpasar

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal Indonesia Basketball League (IBL) 2023 seri Bali yang akan mulai menggelar pertandingan pada Sabtu (14/1/2023).

Berlangsung di GOR Merpati, Bali, informasi terkait harga tiket untuk menonton aksi gelaran basket tersebut tersedia di sini.

Harga tiket yang dijual dibagi ke beberapa kategori dengan nominal yang berbeda-beda.

Harga Tiket IBL 2023 Seri Bali

- Game Ticket: Rp 20.000

- Daily Pass: Rp 50.000

- Courtside Pass: Rp 120.000

- Series Pass: Rp 300.000

Jadwal IBL 2023 Seri Bali:

Day 1 - Sabtu, 14 Januari 2023

Pukul 10.30-13.00 WIB: West Bandits Solo vs Evos Thunder Bogor

Pukul 13.00-15.30 WIB: NSH Mountain Gold vs Dewa United Banten

Pukul 15.30-17.30 WIB: Indonesia Patriots vs Satria Muda Pertamina

Pukul 18.00-20.00 WIB: Bali United Basketball vs Amartha Hangtuah

Day 2 - Minggu, 15 Januari 2023

Pukul 10.30-13.00 WIB: Bumi Borneo Basketball vs Tangerang Hawks Basketball

Pukul 13.00-15.30 WIB: Elang Pacific Caesar vs Satya Wacana Salatiga

Pukul 15.30-17.30 WIB: RANS PIK Basketball vs Bima Perkasa Jogja

Pukul 18.00-20.00 WIB: Prawira Harum Bandung vs Pelita Jaya Bakrie

Pebasket Pelita Jaya, Andakara Prastawa Dhyaksa melakukan jumping shoot ke jala Satria Muda dalam final IBL Indonesia Cup 2022 antara Satria Muda vs Pelita Jaya di Sritex Arena Solo, Minggu (13/11/2022) sore. Pelita Jaya sukses mengalahkan Satria Muda dengan perelahn poin 70-62. TRIBUNNEWS/MUHAMMAD NURSINA (/Muhammad Nursina)

Day 3 - Senin, 16 Januari 2023