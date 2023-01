Hasil Proliga 2023: Menang 3-1, JPF Kudeta Bandung BJB Tandamata dari Singgasana Klasemen

TRIBUNNEWS.COM - Hasil manis diraih Jakarta Pertamina Fastron setelah mengalahkan Bandung BJB Tandamata 3-1 di Proliga 2023 seri Purwokerto, Kamis (12/1/2023).

Berlangsung di GOR Satria, Jakarta Pertamina Fastron (JPF) bertindak sebagai tuan rumah menyudahi perlawanan Bandung BJB Tandamata dengan skor 23-25. 26-24, 25-15 dan 25-20.

Dengan hasil ini, Jakarta Pertamina Fastron sukses mengambil alih posisi puncak klasemen Proliga 2023 putri.

Dengan tambahan tiga poin, Yola Yuliana dkk sukses mengumpulkan tujuh angka.

Sedangkan Bandung BJB Tandamata harus rela turun ke peringkat dua. Klub asal Jawa Barat ini mengemas enam angka.

Sebagai tambahan, kekalahan ini menjadi yang pertama bagi Wilda cs di Proliga 2023. Sebelumnya pada seri Bandung, juara Proliga 2022 tersebut sukses menyapu dua laga dengan kemenangan.

Hasil dan Jadwal Proliga 2023 Hari Ini

Kamis (12/1/2023)

Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Elektrik PLN (Putri) (19-25, 25-22, 25-23, 19-25, dan 15-11)

Kudus Sukun Badak vs Jakarta LavAni Allo Bank (Putra) (21-25, 15-25, dan 20-25)

Jakarta Pertamina Fastron vs Bandung BJB Tandamata (Putri) (23-25. 26=24, 25-15, 25-20).

18.30 WIB: Jakarta BNI 46 vs Jakarta Pertamina Pertamax (Putra)

Jalan Pertandingan

Bandung BJB Tandamata berupaya untuk mempertahankan posisinya sebagai pemuncak klasemen Proliga 2023 sektor putri.

Upaya Wilda cs berbuah manis di set pertama. Meski harus melalui saling salip perolehan poin, Bandung BJB Tandamata sukses meraih kemenangan lewat pertarungan alot. Skorr 23-25 untuk klub voli kota Kembang ini.

Pada set kedua, Jakarta Pertamina Fastron yang tak ingin menelan malu di kandang mencoba untuk menyamakan kedudukan.

Azzahra Dwi Febyane atau yang akrab disapa Gendis (nomor satu di belakang kayon tulisan Pertamina Fastron), menjadi pevoli termuda di Proliga 2023. Gendis baru berusia 15 tahun (Instagram @ jpevolley)

Perlawanan sengit diperlihatkan BJB yang berstatus sebagai juara bertahan. Jual beli serangan diperlihatkan Yolla Yuliana dengan Shella Bernadetha.