Hasil Proliga 2023 Putri: Menang Perdana, JPP Tundukkan JEP 3-2 Lewat Drama Comeback

TRIBUNNEWS.COM - Hasil Proliga 2023 Purwokerto, Jakarta Popsivo Polwan (JPP) berhasil memetik kemenangan perdana setelah mengalahkan Jakarta Elektrik PLN (JEP) lewat kedudukan 3-2.

Berlangsung di GOR Satria, Purwokerto, Jakarta Elektrik PLN lebih dulu meraih set pertama dengan kemenangan 19-25.

Jakarta Popsivo Polwan berhasil membalikkan kedudukan pada dua set beruntun lewat kemenangan 25-22, 25-23.

Elektrik PLN yang enggan menyerah begitu saja menyamakan level menjadi 2-2 di set keempat (19-25).

Jakarta Popsivo Polwan memastikan kemenangan di set penentuan di angka 15-11.

Ini menjadi hasil positif pertama yang dibukukan Agfarida Desy Maharani dkk, setelah pada seri Bandung menelan kekalahan dari satu laga yang dilakoni.

Hasil ini membuat JPP meninggalkan posisi juru kunci dengan koleksi dua angka.

Hasil dan Jadwal Proliga 2023 Hari Ini

Kamis (12/1/2023)

Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Elektrik PLN (Putri) (19-25, 25-22, 25-23, 19-25, dan 15-11)

14.00 WIB: Kudus Sukun Badak vs Jakarta LavAni Allo Bank (Putra)

16.00 WIB: Jakarta Pertamina Fastron vs Bandung BJB Tandamata (Putri)

18.30 WIB: Jakarta BNI 46 vs Jakarta Pertamina Pertamax (Putra)

Jalan Pertandingan

Jakarta Elektrik PLN berhasil mengambil set pertama dengan kemenangan.

Diperkuat jebolan Vita Solo, Shindy Sasgia Dwi Yuniar Liswanti, Jakarta Elektrik PLN tampil menekan sejak set pertama dimulai.

Sejumlah variasi serangan diperlihatkan oleh tim milik BUMN ini. Baik itu melalui bola quick, open maupun back attack.