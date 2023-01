Rekap Hasil dan Klasemen Proliga 2023: JPF Tampil Digdaya di Purwokerto, LavAni Belum Tergoyahkan

TRIBUNNEWS.COM - Rekap hasil dan klasemen Proliga 2023 seri Purwokerto yang merampungkan empat pertandingan hari ini, Kamis (12/1/2023) malam WIB.

Jakarta LavAni kian kokoh di puncak klasemen Proliga 2023 sektor putra setelah meraih empat kemenangan beruntun.

Sedangkan Jakarta Pertamina Fastron (JPF) yang berkandang di GOR Satria Purwokerto berhasil mengalahkan BJB Tandamata. Sekaligus mengambil alih posisi pertama klasemen sektor putri.

Baca juga: Hasil Proliga 2023: Menang 3-1, JPF Kudeta Bandung BJB Tandamata dari Singgasana Klasemen

Rekap Hasil Proliga 2023 Purwokerto Hari Pertama

Kamis (12/1/2023)

Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Elektrik PLN (Putri) (19-25, 25-22, 25-23, 19-25, dan 15-11)

Kudus Sukun Badak vs Jakarta LavAni Allo Bank (Putra) (21-25, 15-25, dan 20-25)

Jakarta Pertamina Fastron vs Bandung BJB Tandamata (Putri) (23-25. 26=24, 25-15, 25-20).

18.30 WIB: Jakarta BNI 46 vs Jakarta Pertamina Pertamax (Putra) (18-25, 25-22, 25-18, 13-25, 7-15)

Jakarta Popsivo Polwan berjuang ekstra keras untuk mengukir kemenangan perdana di pentas Proliga 2023.

Juara Proliga edisi 2019 ini berhasil meraih hasil positif setelah mengalahkan Jakarta Elektrik PLN 3-2.

Sempat tertinggal lebih dulu di set pertama, Popsivo Polwan berhasil meraih kemenangan dua set beruntun. Namun Elektrik PLN berhasil menyamakan kedudukan di set keempat menjadi 2-2.

Popsivo Polwan harus melakoni gim kelima untuk memastikan kemenangan atas Elektrik PLN.

Hasil ini sekaligus mengangkat Desy dkk lepas dari posisi juru kunci klasemen Proliga 2023 sektor putri.

Masih di tim putri, Jakarta Pertamina Fastron berhasil meraih kemenangan keduanya di kompetisi elite voli Nasional,

Yolla Yuliana berhasil mengalahkan Bandung BJB Tandamata dengan skor 3-1. Pertamina Fastron tak menyia-nyiakan seri Purwokerto yang merupakan homebase mereka.

Tambahan tiga poin menghantarkan tim voli putri BUMN ini menduduki puncak klasemen. Sedangkan bagi BJB, ini kekalahan perdana di Proliga 2023.