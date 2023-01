Hasil Proliga 2023 - SBS Gilas Jakarta Bhayangkara Presisi 3-1, Rivan Nurmulki Spektakuler

TRIBUNNEWS.COM - Performa spektakuler diperlihatkan Rivan Nurmulki saat membantu Surabaya BIN Samator (SBS) mengalahkan Jakarta Bhayangkara Presisi di Proliga 2023, Sabtu (14/1/2023).

Hasil pertandingan Proliga 2023 antara Surabaya BIN Samator vs Jakarta Bhayangkara Presisi berkesudahan dengan skor 3-1 (25-23, 23-25, 29-31 dan 25-20)

Berkat hasil ini, SBS berhasil naik ke peringkat dua klasemen Proliga 2023 putra. Rivan Nurmulki dkk mengumpulkan 10 poin, menggeser Jakarta STIN BIN.

Sedangkan bagi Jakarta Bhayangkara Presisi, ini menjadi kekalahan perdana mereka di pentas Proliga 2023.

Sorotan tertuju kepada Rivan Nurmulki. Spiker Timnas Indonesia ini tak hanya mendulang poin lewat spike untuk SBS, namun juga blocknya.

Hasil dan Jadwal Proliga 2023

Sabtu, 14 Januari

Surabaya BIN Samator vs Jakarta Bhayangkara Presisi (Putra) (25-23, 23-25, 29-31, 25-20)

16.00 WIB: Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta Pertamina Fastron (Putri)

18.30 WIB: Jakarta STIN BIN vs Jakarta Pertamina Pertamax (Putra)

SPIKE KERAS - Pemain asing tim voli putra Jakarta STIN BIN melepaskan pukulan spike keras ke arah bidang permainan tim Palembang Bank Sumsel Babel di laga pertama mereka pada putaran kedua Proliga 2023, Jumat (13/01/2023). Tim asuhan PORBIN (Persatuan Olahraga Badan Intelijen Negara) ini menang dengan skor set 3-0 (25-19, 25-16, dan 25-20) di GOR Satria, Purwokerto, Jawa Tengah. (HandOut/IST)

Pada set pertama, Jakarta Bhayangkara Presisi sempat mendominasi pertandingan.

Smash-smash keras dari spiker Jakarta Bhayangkara Presisis kesulitan untuk dibendung oleh Agil Anggara dkk.

Bahkan Samator sempat tertinggal empat angka dari tim pendatang baru di Proliga 2023 ini. Namun mentalitas juara dibuktikan oleh Samator.

Klub asal Jawa Timur yang juga memegang totel juara terbanyak di pentas Proliga ini berhasil membalikkan kedudukan.

Hasilnya, Surabaya BIN Samator berhasil membalikkan keadaan. Bahkan sukses memetik kemenangan di set pertama untung skor 23-25.

Sukses unggul 0-1 membuat Surabaya BIN Samator tampil lebih percaya diri di set kedua.