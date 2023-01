Jadwal IBL 2023 Seri Bali Minggu 15 Januari: Prawira Bandung vs Pelita Jaya, Live Vidio Gratis

Jadwal IBL 2023 Seri Bali Minggu 14 Januari 2023: Prawira Bandung vs Pelita Jaya, Live Vidio Gratis - Pebasket Pelita Jaya, Andakara Prastawa Dhyaksa memeluk rekannya dalam final IBL Indonesia Cup 2022 antara Satria Muda vs Pelita Jaya di Sritex Arena Solo, Minggu (13/11/2022) sore. Pelita Jaya sukses mengalahkan Satria Muda dengan perelahn poin 70-62. TRIBUNNEWS/MUHAMMAD NURSINA

TRIBUNNEWS.COM - Simak berikut ini jadwal lengkap IBL 2023 seri bali hari kedua, Minggu (15/1/2023).

Berlangsung di GOR Merpati, Denpasar, akan tersedia empat partai satu di antaranya Prawira Bandung vs Pelita Jaya Bakrie.

Keseruan gelaran IBL 2023 seri Bali dapat disaksikan melalui tayangan Vidio secara gratis mulai pukul 10.30 WIB.

Pebasket Satria Muda, Avan Saputra (tengah) hendak melewati adangan pebasket Pelita Jaya, Andakara Prastawa Dhyaksa dalam final IBL Indonesia Cup 2022 antara Satria Muda vs Pelita Jaya di Sritex Arena Solo, Minggu (13/11/2022) sore. Pelita Jaya sukses mengalahkan Satria Muda dengan perelahn poin 70-62. TRIBUNNEWS/MUHAMMAD NURSINA (/Muhammad Nursina)

Jadwal IBL 2023 seri Bali:

Day 2 - Minggu, 15 Januari 2023

Pukul 10.30-13.00 WIB: Bumi Borneo Basketball vs Tangerang Hawks Basketball

Pukul 13.00-15.30 WIB: Elang Pacific Caesar vs Satya Wacana Salatiga

Pukul 15.30-17.30 WIB: RANS PIK Basketball vs Bima Perkasa Jogja

Pukul 18.00-20.00 WIB: Prawira Bandung vs Pelita Jaya

Rekap Hasil IBL 2023 Seri Bali:

Day 1 - Sabtu, 14 Januari 2023

- West Bandits Solo 54-50 Evos Thunder Bogor

- NSH Mountain Gold 64-76 Dewa United Banten

- Indonesia Patriots 61-63 Satria Muda Pertamina

- Bali United Basketball 71-75 Amartha Hangtuah

Panggung Kebangkitan Pelita Jaya

Runner-up IBL 2022 yaitu Pelita Jaya akan mengawali perjuangannya di IBL 2023 besok hari Minggu (15/1/2023).

Andakara Prastawa dan kolega akan bersiap untuk melawan Prawira Bandung.

Melawan juara ketiga IBL 2022, Pelita Jaya tentu akan bersiap menghadapi ujian berat.

Kendati demikian ini akan jadi panggung kebangkitan Pelita Jaya.

Sebab bermodal dengan kekuatan pemain muda yang cukup beringas diharapkan bakal menggedor perofrma Pelita Jaya.

Apalagi Pelita Jaya baru saja menjuarai IBL Indonesia Cup 2022 bulan Desember lalu.

Diharapkan jadi bekal apik bagi Pelita Jaya untuk bangkit.

(Tribunnews.com/Niken)