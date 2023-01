Live Skor Hasil Proliga 2023, Surabaya BIN Samator vs Jakarta Bhayangkara, Nonton Gratis di HP

Jadwal Proliga 2023 seri Purwokerto hari ini berlangsung tiga pertandingan di GOR Satria, Sabtu (14/1/2023) mulai pukul 14.00 WIB. Proliga 2023 menyajikan big match antara Surabaya BIN Samator vs Jakarta Bhayangkara Presisi.

TRIBUNNEWS.COM - Link live skor hasil pertandingan Proliga 2023 seri Purwokerto hari ketiga tersedia dalam artikel ini, Sabtu (14/1/2023).

Big match Proliga 2023 mempertemukan Surabaya BIN Samator vs Jakarta Bhayangkara Presisi di GOR Satria dimulai jam 14.00 WIB.

Laga bertajuk reuni antara Rivan Nurmulki dengan Rendy Tamamilang, Nizar Zulfikar dan Yuda Mardiansyah di Proliga 2023 dapat disaksikan live Moji TV dan platform streaming Vidio.com.

Jadwal Proliga 2023

Sabtu, 14 Januari

14.00 WIB: Surabaya BIN Samator vs Jakarta Bhayangkara Presisi (Putra)

16.00 WIB: Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta Pertamina Fastron (Putri)

18.30 WIB: Jakarta STIN BIN vs Jakarta Pertamina Pertamax (Putra)

Di bagian putri, Jakarta Pertamina Fastron berpeluang mengokohkan posisinya di puncak klasemen. Mereka akan menghadapi Jakarta Elektrik PLN