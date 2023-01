Hasil Proliga 2023 Putra: Jakarta LavAni Perpanjang Rekor Kemenangan setelah Gilas SBS 3-1

TRIBUNNEWS.COM - Jakarta LavAni meraih hasil manis sata mengalahkan Surabaya BIN Samator (SBS) 3-1 di Proliga 2023, Minggu (15/1/2023).

Hasil pertandingan Proliga 2023 antara Surabaya BIN Samator vs Jakarta LavAni Allo Bank berakhir dengan skor 25-27, 13-25, 25-23 dan 21-25).

Dengan hasil ini, Jakarta LavAni kembali memuncaki klasemen Proliga 2023 sektor putra.

Tambahan poin penuh membuat Leandro Martins dkk mengemas 14 poin. Tercatat sejak Proliga 2023 Bandung, LavAni sekalipun belum meraih kekalahan.

Sebaliknya, dari lima pertandingan klub milik Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini berhasil menyapu dengan kemenangan.

Sedangkan Surabaya BIN Samator, ini menjadi kekalahan kedua di pentas kompetisi elite voli Nasional.

Rivan Nurmulki dkk berada di urutan tiga klasemen lewat raihan 10 poin.

Hasil dan Jadwal Proliga 2023 Hari Ini

Minggu, (15/4/2023)

Surabaya BIN Samator vs Jakarta LavAni Allo Bank (Putra) (25-27, 13-25, 25-23, 21-25).

14.00 WIB: Kudus Sukun Badak vs Jakarta Bhayangkara Presisi (Putra)

16.00 WIB: Jakarta Popsivo Polwan vs Gresik Petrokomia Pupuk Indonesia (Putri)

18.30 WIB: Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta Pertamina Pertamax (Putri)

Pada set pertama, Surabaya BIN Samator memberikan perlawanan ketat kepada Jakarta LavAni Allo bak.

Saling kejar perolehan poin terjadi antara dua tim unggulan di pentas Proliga 2023 kali ini.

Jual beli smash diperlihatkan Rivan Nurmulki dan Fahry Septian Putratama. Hasilnya, LavAni yang berhasil keluar sebagai pemenang set pertama lewat kedudukan 25-27.

Apes bagi SBS di set kedua. Upaya mereka untuk membalikkan keadaan justru berujung sebaliknya.