Jadwal Siaran Langsung Proliga 2023 Palembang, Tiket Bisa Beli On The Spot, Harga Rp 75 Ribu

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal Proliga 2023 seri Palembang akan mulai menggelar pertandingan pada Kamis (19/1) hingga Minggu (22/1).

Siaran langsung pertandingan Proliga 2023 Palembang bakal tersaji di Palembang Sport and Convention Center (PSCC).

Harga tiket nonton Proliga 2023 seri Palembang hanya ada satu kategori saja, yakni Rp 75 ribu.

Baca juga: Sorotan Hasil Proliga 2023: Jakarta STIN BIN Perkasa, Dimas Saputra Pamer Block Pakai Punggung

Berbeda dengan seri Bandung dan Purwokerto yang menjual tiket via online, maka seri Palembang hanya menyediakan tiket on the spot.

Artinya volimania Tanah Air bisa langsung menyambangi GOR PSCC pada hari-H pertandingan untuk bisa mendapatkan tiket nonton.

Atau opsi kedua, tiket nonton Proliga 2023 Palembang bisa dibooking dengan cara melalui pemesanan sebelum pertandingan dengan kontak kantor pusat Bank SumselBabel.

Jadwal Proliga 2023 Palembang

Kamis, 19 Januari

12.00 WIB: Jakarta Elektrik PLN vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia (Putri)

14.00 WIB: Jakarta STIN BIN vs Jakarta Bhayangkara Presisi (Putra)

16.00 WIB: Jakarta Popsivo Polwan vs Bandung BJB Tandamata (Putri)

18.30 WIB: Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta LavAni Allo Bank (Putra)

Jumat, 20 Januari

14.00 WIB: Jakarta BIN vs Jakarta Pertamina Fastron (Putri)

16.00 WIB: Kudus Sukun Badak vs Jakarta Pertamina Pertamax (Putra)

18.30 WIB: Surabaya BIN Samator vs Jakarta BNI 46 (Putra)

Sabtu, 21 Januari

14.00 WIB: Jakarta Bhayangkara Presisi vs Jakarta LavAni Allo Bank (Putra)

16.00 WIB: Jakarta Elektrik PLN vs Bandung BJB Tandamata (Putri)

18.30 WIB: Kudus Sukun Badak vs Palembang Bank Sumsel Babel (Putra)

Minggu, 22 Januari