Jadwal Proliga 2023 Palembang - Mulai 19 Januari, Asa Tuan Rumah Nodai Rekor Jakarta LavAni

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal Proliga 2023 pekan ketiga putaran pertama akan menggelar pertandingan di Palembang.

Pertandingan Proliga 2023 Palembang bakal berlangsung di GOR Palembang Sport and Convention Center (PSCC), Kamis (19/1/2023) hingga Minggu (22/1/2023) live Moji TV dan Vidio.

Satu di antara laga menarik atensi ialah Palembang Bank Sumsel Babel yang berstatus sebagai tuan rumah, mencoba 'menodai' rekor mentereng pemuncak klasemen Proliga 2023, Jakarta LavAnoi Allo Bank.

Jadwal Proliga 2023 Palembang

Kamis, 19 Januari

12.00 WIB: Jakarta Elektrik PLN vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia (Putri)

14.00 WIB: Jakarta STIN BIN vs Jakarta Bhayangkara Presisi (Putra)

16.00 WIB: Jakarta Popsivo Polwan vs Bandung BJB Tandamata (Putri)

18.30 WIB: Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta LavAni Allo Bank (Putra)

Jumat, 20 Januari

14.00 WIB: Jakarta BIN vs Jakarta Pertamina Fastron (Putri)

16.00 WIB: Kudus Sukun Badak vs Jakarta Pertamina Pertamax (Putra)

18.30 WIB: Surabaya BIN Samator vs Jakarta BNI 46 (Putra)

Sabtu, 21 Januari

14.00 WIB: Jakarta Bhayangkara Presisi vs Jakarta LavAni Allo Bank (Putra)

16.00 WIB: Jakarta Elektrik PLN vs Bandung BJB Tandamata (Putri)

18.30 WIB: Kudus Sukun Badak vs Palembang Bank Sumsel Babel (Putra)

Minggu, 22 Januari

12.00 WIB: Jakarta Bhayangkara Presisi vs Jakarta Pertamina Pertamax (Putra)

14.00 WIB: Jakarta STIN BIN vs Surabaya BIN Samator (Putra)

16.00 WIB: Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta BIN (Putri)

18.30 WIB: Jakarta BNI 46 vs Palembang Bank Sumsel Babel (Putra)

Pertandingan Proliga 2023 sektor putra antara Kudus Sukun Badak (biru) melawan Surabaya BIN Samator (merah/hitam) di GOR Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (7/1/2023). Hasil manis diraih Samator dengan mengalahkan Kudus Sukun Badak 3-1. (Tangkapan layar Vidio.com)

Catatan Unbeaten Jakarta LavAni

Tim bola voli putra, Jakarta LaVani Allo Bank belum terkalahkan di Proliga 2023 jelang seri Pelambang tengah pekan ini.