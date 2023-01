Jadwal Proliga 2023 Hari Ini, Kamis 19 Januari, Penentuan Gelar Juara Putaran Pertama di Palembang

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal Proliga 2023 seri Palembang mempertandingan empat laga hari ini, Kamis (19/1/2023) mulai jam 12.00 WIB.

Siaran langsung pertandingan Proliga 2023 Palembang akan tersaji di GOR Palembang Sport and Convention Center (PSCC) hingga Minggu (22/1/2023).

Laga Proliga 2023 dapat disaksikan live Moji TV maupun platform streaming Vidio.com.

Proliga 2023 menjadi penentuan gelar juara putaran pertama, di mana Jakarta LavAnni Allo Bank (putra) dan Jakarta Pertamina Fastron (JPF) menjadi unggulan.

Jadwal Proliga 2023 Palembang

Kamis, 19 Januari

12.00 WIB: Jakarta Elektrik PLN vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia (Putri)

14.00 WIB: Jakarta STIN BIN vs Jakarta Bhayangkara Presisi (Putra)

16.00 WIB: Jakarta Popsivo Polwan vs Bandung BJB Tandamata (Putri)

18.30 WIB: Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta LavAni Allo Bank (Putra)

Jumat, 20 Januari

14.00 WIB: Jakarta BIN vs Jakarta Pertamina Fastron (Putri)

16.00 WIB: Kudus Sukun Badak vs Jakarta Pertamina Pertamax (Putra)

18.30 WIB: Surabaya BIN Samator vs Jakarta BNI 46 (Putra)

Sabtu, 21 Januari

14.00 WIB: Jakarta Bhayangkara Presisi vs Jakarta LavAni Allo Bank (Putra)

16.00 WIB: Jakarta Elektrik PLN vs Bandung BJB Tandamata (Putri)

18.30 WIB: Kudus Sukun Badak vs Palembang Bank Sumsel Babel (Putra)

Minggu, 22 Januari

12.00 WIB: Jakarta Bhayangkara Presisi vs Jakarta Pertamina Pertamax (Putra)

14.00 WIB: Jakarta STIN BIN vs Surabaya BIN Samator (Putra)

16.00 WIB: Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta BIN (Putri)

18.30 WIB: Jakarta BNI 46 vs Palembang Bank Sumsel Babel (Putra

Penentuan Gelar Juara Proliga 2023 Putaran Pertama di Palembang