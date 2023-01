Rekap Hasil Semifinal India Open 2023: Axelsen Menggila, Ginting & Fajar/Rian Gagal Tembus ke Final

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini rekap hasil semifinal India Open 2023 yang telah selesai digelar hari ini, Sabtu (21/1/2023) malam WIB.

Viktor Axelsen kembali tampil menggila dan mempertegas dominasinya di sektor tunggal putra dunia, tepat setelah berhasil mengamankan tiket melaju ke final India Open 2022.

Performa gila Axelsen terlihat saat dirinya dengan mudahnya mengalahkan Jonatan Christie dengan skor 21-6 dan 21-12 di semifinal India Open 2023.

Fajar Alfian/Rian Ardianto, Anthony Ginting & Viktor Axelsen (Kolase Tribunnews)

Sementara itu, Anthony Ginting dan Fajar Alfian/Rian Ardianto yang jadi tumpuan Indonesia lainnya malah kompak tersingkir di semifinal India Open 2023.

Baik Ginting dan Fajar/Rian akhirnya bernasib pilu sama seperti Jojo yang juga gagal melangkah ke final India Open edisi kali ini.

Tersingkirnya Jojo, Ginting dan Fajar/Rian akhirnya membuat Indonesia tak memiliki wakil sama sekali di partai final India Open 2023, besok.

Rekap Hasil Semifinal India Open 2023, Sabtu (21/1/2023):

XD: Wang Yilyu/Huang Dong Ping (4/China) vs Kim Won Ho/Jeong Na Eun - 21-15, 12-21 dan 21-19

WS: Akane Yamaguchi (1/Jepang) vs Supanida Katethong (Thailand) - 21-17 dan 21-16

XD: Zheng Siwei/Huang Yaqiong (1/China) vs Yuta Watanabe/Arisa Higashino (3/Jepang) - 18-21, 21-18 dan 14-21

WS: He Bing Jiao (4/China) vs An Se Young (2/Korea Selatan) - 21-11, 16-21 dan 16-21

MS: Kunlavut Vitidsarn (8/Thailand) vs Anthony Ginting (6/Indonesia) - 27-25 dan 21-15

WD: Tan Pearly/Thinaah Muralitharan (8/Malaysia) vs Nami Matsuyama/Chiharu Shida (2/Jepang) - 14-21 dan 16-21

MS: Viktor Axelsen (1/Denmark) vs Jonatan Christie (4/Indonesia) - 21-6 dan 21-12

MD: Aaron Chia/Soh Woii Yik (3/Malaysia) vs Fajar Alfian/Rian Ardianto (2/Indonesia) - 11-21, 21-15 dan 21-16

WD: Chen Qingchen/Jia Yifan (1/China) vs Jeong Na Eun/Kim Hye Jeong (4/Korea Selatan) - 21-15 dan 21-12

MD: Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae (Korea Selatan) vs Liang Wei King/Wang Chang (China) - 18-21 dan

(Tribunnews.com/Dwi Setiawan)