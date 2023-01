Indonesia Masters 2023: Meski Menang Head to Head, Leo/Daniel Tetap Waspadai The Daddies

TRIBUNNEWS.COM - Pasangan ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin bakal bertanding melawan rekan senegaranya, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, di babak 16 besar Indonesia Masters 2023.

Bakal melakoni perang saudara melawan Ahsan/Hendra, Leo/Daniel mengaku mewaspadai pasangan berjuluk The Daddies tersebut.

Sebelumnya, tiket 16 besar diraih Leo/Daniel setelah sukses mengandaskan wakil Korea Selatan, Ko Sung Hyun/Shin Baek Cheol.

Berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (24/1/2023), Leo/Daniel menang dengan skor 21-11, 21-16 dalam 35 menit.

Pebulu tangkis Ganda Putra Indonesia Leo Rolly Carnando dan Daniel Marthin saat melawan pebulu tangkis Malaysia Aaron Chia dan Soh Wooi Yik pada babak 16 besar Indonesia Masters di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (9/6/2022). Bakal melakoni perang saudara melawan Ahsan/Hendra di babak 16 besar Indonesia Masters 2023, Leo/Daniel mengaku waspada. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Waspadai The Daddies

Dikutip dari situs pbsi.id, Leo/Daniel berharap bisa bermain maksimal di laga melawan Ahsan/Hendra.

Tentunya, mereka ingin meraih kemenangan.

“Kami mencoba bermain secara maksimal di laga ini."

"Kami berusaha menunjukkan bahwa kami bisa mencari poin satu demi satu,” kata Daniel.

Secara head to head, pasangan berjuluk The Babies itu unggul telak dari The Daddies.

Dalam tiga pertemuan yang telah mereka jalani, The Babies selalu meraih kemenangan.

Meski begitu, Leo/Daniel tetap mewaspadai gaya permainan yang akan ditampilkan The Daddies.

“Kami harus saling support di lapangan, kami mewaspadai Ahsan/Hendra dari segala sisi."

"Untuk itu saya harus bisa fokus di dalam lapangan."