Bakal Turun Gunung, Dani Pedrosa Balapan di MotoGP 2023 Seri Spanyol

TRIBUNNEWS.COM - Kabar gembira datang dari ajang balap MotoGP 2023, Dani Pedrosa kembali balapan.

Setelah lama menjadi bahan perbincangan, Dani Pedrosa akhirnya membuat keputusan soal kembalinya mengaspal di ajang balap MotoGP 2023.

Dani Pedrosa akan tampil balapan di MotoGP Spanyol 2023 sebagai pembalap wildcard dari tim Red Bull KTM Factory Racing.

Artinya, GP Mania Tanah Air dapat mengobati kerinduannya akan aksi Dani Pedrosa pada seri keempat MotoGP 2023 di Spanyol.

Baca juga: Kenalan dengan Motor KTM untuk MotoGP 2023 - Setia Pakai Livery Lawas, Desain Knalpot Berbeda

MotoGP Spanyol 2023 sendiri akan berlangsung di Jerez pada 28 hingga 30 April mendatang.

Pengumuman Dani Pedrosa kembali turun gunung untuk menjadi pembalap wildcard disampaikan bersama dengan sesi launching tim Red Bull KTM Factory Racing, Kamis (26/1/2023) pukul 17.00 WIB.

Kehadiran Dani Pedrosa di atas lintasan balap untuk memacu kuda besinya menjadi magnet tersendiri.

Maklum, pembalap asal Spanyol yang kini menjadi test rider KTM ini masuk dalam golongan legenda MotoGP.

Bahkan rider berjuluk The Little Samurai ini masuk dalam golongan Fantastic Four yang berisikan Valentino Rossi, Casey Stoner, Pedrosa dan Jorge Lorenzo.

(FILES) Dalam arsip foto ini diambil pada 18 November 2018, lalu pebalap Spanyol Tim Repsol Honda Dani Pedrosa bertanding pada balapan MotoGP GP Valencia di arena pacuan kuda Ricardo Tormo di Cheste. Dani Pedrosa akan keluar dari pensiun pada usia 35 untuk membalap untuk KTM di Grand Prix Styrian bulan depan, tim MotoGP mengumumkan pada 20 Juli 2021. Pembalap Spanyol, yang memenangkan tiga gelar dunia dalam kategori yang lebih rendah dan berkompetisi selama 13 musim di MotoGP memenangkan 31 balapan dan finis kedua secara keseluruhan tiga kali, pensiun pada akhir 2018. Dia telah bekerja sebagai pembalap pengembangan untuk KTM. (JOSE JORDAN / AFP)

Kendati Pedrosa menjadi satu-satunya pembalap Fantastic Four yang tak pernah menyabet gelar juara dunia MotoGP, namun dia menjadi karakter yang disegani baik lawan ataupun kawan.

Statusnya sebagai Raja Tanpa Mahkota melekat terhadap mantan pembalap Repsol Honda ini.

Kepastian Pedrosa mengambil jatah wildcard di MotoGP Spanyol 2023 disampaikan oleh bos KTM, Francesco Guidotti.

"Saya baru saja mendapat konfirmasi, Dani Pedrosa akan menjadi wild card di Jerez" aku Guidotti, dikutip dari laman Motosan.

Pedrosa mengemban tugas khusus saat turun mengasapl di MotoGP Jerez nanti. Dia diberikan tugas untuk mencoba sejumlah komponen baru pada motor KTM, RC16.