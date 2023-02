Hasil Proliga 2023 Hari Ini: Menangi Derbi, Jakarta STIN BIN Duduki Puncak Klasemen Putaran Kedua

TRIBUNNEWS.COM - Jakarta STIN BIN memuncaki klasemen Proliga 2023 putaran kedua setelah meraih kemenangan atas Surabaya Samator dalam pertandingan yang bertajuk derbi ini, Kamis (2/2/2023).

Hasil pertandingan Proliga 2023 antara Jakarta STIN BIN vs Surabaya BIN Samator (SBS) berkesudahan dengan skor 3-0 (25-15-25-20, dan 25-21).

Kemenangan ini membuat Dimas Saputra dan kawan-kawan menduduki posisi pertama klasemen sektor putra. Mereka mengemas raihan tiga poin.

Sedangkan di tabel klasemen Proliga 2023 secara keseluruhan, Jakarta STIN BIN melesat ke posisi pertama dengan raihan 19 poin.

Mereka melangkahi Jakarta Bhayangkara Presisi dan Jakarta LavAni Allo Bank yang sama-sama mengumpulkan 17 angka.

Sedangkan bagi SBS, ini menjadi kekalahan pertama di putaran kedua Proliga 2023.

Hasil ini sekaligus menjadi raihan pahit bagi I Putu Randu yang kembali membela Samator.

Hasil dan Jadwal Proliga 2023

Kamis, 2 Februari

Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta BIN (putri) (25-17, 18-25, 26-24, 19-25 dan 15-17)

Jakarta STIN BIN vs Surabaya BIN Samator (putra) (25-20, 25-20, dan 25-21)

16.00 WIB: Kudus Sukun Badak vs Jakarta Bhayangkara Presisi (putra)

18.30 WIB: Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta Lavani Allo Bank (putra)

Jalan Pertandingan

Derbi BIN mempertemukan Jakarta STIN BIN melawan Surabaya BIN Samator ini menjadi debut bagi I Putu Randu di Proliga 2023.

Dia kembali membela Samator, setelah sebelumnya memperkuat Palembang Bank Sumsel Babel di Proliga 2022.

Sayang, pada set pertama, penampilan I Putu Randu dkk tampil kurang greget.