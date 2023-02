Hasil Proliga 2023 Putri: Gilas JEP 3-2, Jakarta BIN Ukir Start Ideal di Putaran Kedua

TRIBUNNEWS.COM - Kemenangan manis diukir Jakarta BIN pada putaran kedua Proliga 2023 Gresik setelah mengalahkan Jakarta Elektrik PLN 3-2, Kamis (2/2/203).

Hasil Proliga 2023 antara Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta BIN berkesudahan dengan skor 25-17, 18-25, 26-24, 19-25 dan 15-17, di GOR Tri Dharma, Gresik.

Jakarta BIN sukses mengukir start ideal di Proliga 2023 putaran kedua ini.

Kemenangan atas Jakarta Elektrik PLN (JEP) membuat Jakarta BIN menduduki posisi puncak klasemen Proliga 2023 putri putaran kedua.

Di sisi lain, hasil ini menambah panjang derita Annisa Siti Rahmawati dan kolega. Pasalnya, JEP di sepanjang gelaran Proliga 2023 ini sekalipun belum pernah memetik kemenangan.

Hasil dan Jadwal Proliga 2023 Hari Ini

Kamis, 2 Februari

Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta BIN (putri) (25-17, 18-25, 26-24, 19-25 dan 15-17)

14.00 WIB: Jakarta STIN BIN vs Surabaya BIN Samator (putra)

16.00 WIB: Kudus Sukun Badak vs Jakarta Bhayangkara Presisi (putra)

18.30 WIB: Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta Lavani Allo Bank (putra)

Jalan Pertandingan

Jakarta Elektrik PLN yang berusaha untuk keluar dari papan bawah klasemen, tampil atraktif sejak set pertama.

Tim milik BUMN ini memborbardir pertahanan Jakarta BIN lewat smash-smash keras yang dilepaskan Shindy Sasgia dkk.

Jakarta BIN bukannya tanpa perlawanan. Mereka langsung menurunkan amunisi terbarunya asal Brasil, Fernanda Tome di laga kali ini.

Namun Jakarte Elektrik PLN yang mampu leading tiga angka, terus menjaga momentum.

Beberapa kali Odina Aliyeva berhasil menyumbang poin-poin penting bagi Jakarta Elektrik PLN.