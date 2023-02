Jadwal Voli Proliga 2023 Hari Ini - Jakarta STIN BIN vs Surabaya BIN Samator, Pantau Hasil di Sini

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal Proliga 2023 putaran kedua seri Gresik mulai menggelar pertandingan hari ini, Kamis (2/2/2023), tayang Moji TV.

Salah satu yang mengundang atensi ialah pertandingan Jakarta STIN BIN vs Surabaya BIN Samator di GOR Tri Dharma, tayang Moji TV.

Siaran langsung pertandingan Proliga 2023 juga bisa diakses via live streaming gratis Vidio.com mulai jam 12.00 WIB.

Baca juga: Jadwal Voli Proliga 2023 Gresik Lengkap Tabel Klasemen - Ada Derbi BIN, Adu Smash Dimas vs Rivan

Jadwal Proliga 2023 Gresik

Kamis, 2 Februari

12.00 WIB: Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta BIN (putri)

14.00 WIB: Jakarta STIN BIN vs Surabaya BIN Samator (putra)

16.00 WIB: Kudus Sukun Badak vs Jakarta Bhayangkara Presisi (putra)

18.30 WIB: Palembang Bank SumselBabel vs Jakarta Lavani Allo Bank (putra)

Jumat, 3 Februari

14.00 WIB: Bandung BJB Tandamata vs Jakarta BIN (putri)

16.00 WIB: Jakarta BNI 46 vs Surabaya BIN Samator (putra)

18.30 WIB: Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta Bhayangkara Presisi (putra)

Sabtu, 4 Februari

12.00 WIB: Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Pertamina Fastron (putri)

14.00 WIB: Jakarta Lavani Allo Bank vs Kudus Sukun Badak (putra)

16.00 WIB: Bandung BJB Tandamata vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia (putri)

18.30 WIB: Palembang Bank SumselBabel vs Jakarta STIN BIN (putra)

Minggu, 5 Februari

12.00 WIB: Kudus Sukun Badak vs Jakarta BNI 46 (putra)

14.00 WIB: Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta STIN BIN (putra)

16.00 WIB: Jakarta Pertamina Fastron vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia (putri)

18.30 WIB: Palembang Bank SumselBabel vs Surabaya BIN Samator (putra)

Putaran kedua akan menyajikan dua hal. Pertama, tim-tim akan berebut tiket ke babak final four. Untuk itu mereka akan bersaing finis di posisi empat besar klasemen putra atau putri.

Kedua, tim peserta juga akan berebut gelar juara putaran kedua.