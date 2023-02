Live Streaming Voli Proliga 2023 Putaran Kedua, Nonton Gratis Lewat Vidio, Pantau di Sini

TRIBUNNEWS.COM - Simak link live streaming voli Proliga 2023 yang bakal digelar hari ini Kamis (2/2/2023).

Agenda voliProliga 2023 putaran kedua kali ini dihelat di GOR Tri Dharma, Gresik, akan menampilkan salah satunya laga antara Jakarta STIN BIN vs Surabaya BIN Samator.

Tonton aksi para pevoli andal Proliga 2023 secara gratis di Vidio.com mulai pukul 12.00 WIB.

Jakarta STIN BIN merayakan kemenangan di pertandingan Proliga 2023 (Instagram @bin_volleyballclub)

Jadwal Proliga 2023 Gresik

Kamis, 2 Februari

12.00 WIB: Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta BIN (putri)

14.00 WIB: Jakarta STIN BIN vs Surabaya BIN Samator (putra)

16.00 WIB: Kudus Sukun Badak vs Jakarta Bhayangkara Presisi (putra)

18.30 WIB: Palembang Bank SumselBabel vs Jakarta Lavani Allo Bank (putra)

Jumat, 3 Februari