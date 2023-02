Rekap Hasil dan Klasemen Proliga 2023: JBP Ajeg di Puncak, Raja Voli Indonesia Turun Peringkat

TRIBUNNEWS.COM - Kemenangan Jakarta Bhayangkara Presisi (JBP) dan Surabaya BIN Samator yang turun satu peringkat di tabel klasemen, mewarnai hasil Proliga 2023 hari ini, Kamis (2/2/2023).

Hasil Proliga 2023 seri Gresik hari pertama menyajikan sukses Jakarta Bhayangkara Presisi mengalahkan Kudus Sukun Badak dengan skor 3-0 (15-25, 23-25, dan 21-25).

Berkat hasil ini, JBP masih ajeg menduduki posisi puncak klasemen Proliga 2023 sektor putra. Skuad asuhan Toiran Reidel membukukan 20 poin.

Baca juga: Hasil Voli Proliga 2023 - Singgasana Klasemen Pantang Bikin Rendy Tamamilang Lengah

Nasib kurang mujur dialami Surabaya BIN Samator setelah menelan kekalahan mutlak tiga set langsung dari Jakarta STIN BIN (25-20, 25-20, dan 25-21).

Samator yang juga dilabeli sebagai raja voli Indonesia harus rela turun ke peringkat lima klasemen dengan koleksi 10 angka.

Sebagai informasi saja, Samator dilabeli sebagai raja voli Indonesia karena menjadi tim paling sukses di kancah Proliga. Tim voli asal Surabaya ini mengemas 7 gelar juara.

Sedangkan dari sektor putri, Jakarta BIN merangsek ke urutan tiga klasemen sektor putri setelah menumbangkan Jakarta Elektrik PLN 3-2 (25-17, 18-25, 26-24, 19-25 dan 15-17).

Rekap Hasil Proliga 2023 Hari Ini

Kamis, 2 Februari

Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta BIN (putri) (25-17, 18-25, 26-24, 19-25 dan 15-17).

Jakarta STIN BIN vs Surabaya BIN Samator (putra) (25-20, 25-20, dan 25-21).

Kudus Sukun Badak vs Jakarta Bhayangkara Presisi (putra) (15-25, 23-25, dan 21-25).

Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta Lavani Allo Bank (putra) (23-25, 16-25, dan 20-25).

Klasemen Proliga 2023

Klasemen Proliga 2023 terbaru setelah Jakarta Bhayangkara Presisi mengalahkan Kudus Sukun Badak 3-0 di GOR Tri Dharma, Gresik, Kamis (2/2/2023) pada putaran kedua. Jakarta Bhayangkara Presisi mengumpulkan 20 poin.

Tim Putra

1. Jakarta Bhayangkara Presisi : 20 poin (tanding 8 kali)

2. Jakarta Lavani Allo Bank : 20 poin (tanding 8 kali)