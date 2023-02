Update Hasil Proliga 2023: Sikat KSB 3-0, Jakarta Bhayangkara Presisi Rebut Singgasana Klasemen

TRIBUNNEWS.COM - Jakarta Bhayangkara Presisi mengambil alih posisi puncak klasemen Proliga 2023 putra dari genggaman Jakarta STIN BIN, Kamis (2/2023).

Hasil manis diperoleh Jakarta Bhayangkara Presisi saat menggilas Kudus Sukun Badak (KSB) 3-0 ( (15-25, 23-25, 21-25) di GOR TRi Dharma, Gresik.

Tambahan poin penuh membuat Rendy Tamamilang dan kolega mengemas 20 poin. Mereka berhak menduduki puncak klasemen Proliga 2023 sektor putra.

Skuad Jakarta Bhayangkara Presisi yang mampu beri pil pahit LavAni di Proliga 2023 (Instagram bhayangkaravoli__)

Skuad asuhan Toiran Reidel ini unggul satu angka dari pesaing terdekatnya, Jakarta STIN BIN.

Sedangkan Kudus Sukun Badak, mereka belum beranjak dari posisi juru kunci. Kekalahan ini menjadi hasil minor ketujuh dari delapan laga Aji Maulana cs sepanjang gelaran Proliga 2023.

Hasil dan Jadwal Proliga 2023

Kamis, 2 Februari

Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta BIN (putri) (25-17, 18-25, 26-24, 19-25 dan 15-17)

Jakarta STIN BIN vs Surabaya BIN Samator (putra) (25-20, 25-20, dan 25-21)

Kudus Sukun Badak vs Jakarta Bhayangkara Presisi (putra) (15-25, 23-25, 21-25)

18.30 WIB: Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta Lavani Allo Bank (putra)

Jalan Pertandingan

Kudus Sukun Badak mengawali set pertama dengan apik. Mereka berhasil unggul selisih tiga angka atas Jakarta Bhayangkara Presisi, skor 8-5.

Solidnya benteng block Kudus Sukun Badak membuat tim asal Jawa Tengah ini membuat Rendy Tamamilang cs kesulitan.

Bahkan tiga quick beruntun dari Yuda Mardiansyah Putra berhasil diredam skuad asuhan Ibarsjah Janu ini.

Namun mentalitas Jakarta Bhayangkara Presisi pantas diapresiasi. Tertinggal tiga poin tak lantas membuat tim pecahan Surabaya Bhayangkara Samator ini kehilangan arah permainan.

Mereka bahkan berhasil menyamakan kedudukan di angka 9-9. Bahkan tim milik korps Polri ini berhasil membalikkan kedudukan.