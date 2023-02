Hasil Proliga 2023 Putri: Digilas Jakarta BIN 3-0, Bandung BJB Tandamata Batal ke Puncak Klasemen

TRIBUNNEWS.COM - Kekalahan dari Jakarta BIN membuat Bandung BJB Tandamata gagal mengambil alih singgasana klasemen Proliga 2023 putri milik Jakarta Pertamina Fastron (JPF).

Hasil voli Proliga 2023 hari ini antara Bandung BJB Tandamata vs Jakarta BIN di GOR Tri Dharma, Gresik, berkesudahan lewat skor 3-0, (17-25, 20-25, 22-25), Jumat (3/2/2023).

Ini menjadi kemenangan beruntun bagi Jakarta BIN di putaran kedua Proliga 2023 setelah sebelumnya memukul mundur Jakarta Elektrik PLN lewat kedudukan 3-2, Kamis (2/2/2023).

Hasil ini membuat Ratri Wulandari menduduki posisi dua klasemen dengan koleksi 12 poin. Raihan yang sama dengan Bandung BJB Tandamata.

Sedangkan untuk Wilda Nurfadhilah cs, kekalahan atas Jakarta BIN membuat mereka turun ke peringkat tiga.

Adapun JPF yang menduduki urutan satu mengemas 13 poin.

Hasil dan Jadwal Proliga 2023 Hari Ini

Jumat, 3 Februari

Bandung BJB Tandamata vs Jakarta BIN (putri) (17-25, 20-25, 22-25)

16.00 WIB: Jakarta BNI 46 vs Surabaya BIN Samator (putra)

18.30 WIB: Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta Bhayangkara Presisi (putra)

Jalan Pertandingan

Bandung BJB Tandamata yang berupaya untuk mengambil alih puncak klasemen dari Jakarta Pertamina Fastron mendapatkan perlawanan sengit Jakarta BIN pada set pertama.

Wilda Nurfadhilah cs kesulitan untuk menembus rapatnya barikade block Jakarta BIN yang digalang Alya Anastasia, Fernando Tome dan Shintia Alliva.

Masalah receive juga menjadi kendala bagi Bandung BJB Tandamata. Hal ini membuat Jakarta BIN dengan mudah meraup poin demi poin.

Hasilnya, Ratri Wulandari cs berhasil memetik kemenangan set pertama di angka 17-25.