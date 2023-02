Hasil Proliga 2023: Rivan Tokcer, Surabaya BIN Samator Raih Kemenangan Perdana di Putaran Kedua

TRIBUNNEWS.COM - Surabaya BIN Samator akhirnya meraih hasil manis di putaran kedua Proliga 2023 setelah mengalahkan Jakarta BNI 46, Jumat (3/2/2023).

Hasil pertandingan Proliga 2023 antara Jakarta BNI 46 vs Surabaya BIN Samator di GOR Tri Dharma berakhir dengan skor 0-3 (23-25, 21-25, dan 23-25)

Raihan tiga angka ini menjadi kemenangan pertama bagi Rivan Nurmulki dkk pada putaran kedua Proliga 2023.

Sebelumnya, skuad asuhan Ryan Masajedi ini KO dari Jakarta STIN BIN tiga set langsung, Kamis (2/2/2023).

Nama Rivan Nurmulki menuai sorotan di laga ini. Eks pevoli Nagano Tridents ini sukses melakukan smash headshot yang mengenai kepala dari Sam Holt di babak pertama.

Hasil dan Jadwal Proliga 2023 Hari Ini

Jumat, 3 Februari

Bandung BJB Tandamata vs Jakarta BIN (putri) (17-25, 20-25, 22-25)

Jakarta BNI 46 vs Surabaya BIN Samator (putra) (23-25, 21-25 dan 23-25)

18.30 WIB: Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta Bhayangkara Presisi (putra)

Jalan Pertandingan

Surabaya BIN Samator yang berusaha move on dari kekalahan atas Jakarta BIN, tampil superior sejak set pertama.

SBS mendominasi permainan atas Jakarta BNI 46.

Sigit Ardian memang tampil gemilang bagi Jakarta BNI 46. Namun pevoli asal Kebumen ini kesulitan untuk mengimbangi variasi serangan SBS.

belum lagi Rivan Nurmulki tampil menawan sebagai point maker dari tim Surabaya BIN Samator.

Pertandingan Proliga 2023 antara Jakarta STIN BIN vs Surabaya BIN Samator sektor putra berlangsung di GOR Tri Dharma, Kamis (2/2/2023). Jakarta STIN BIN sukses mengalahkan SBS dengan skor 3-0. (Tangkapan layar Vidio.com)

Bahkan dalam sebuah momen, pevoli yang juga tergabung dalam skuad Timnas Indonesia ini melepaskan smash yang mengenai kepala Sam Holt. Headshot.