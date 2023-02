Jadwal Tayang Voli Proliga 2023 Hari Ini - Bandung BJB Tandamata vs Jakarta BIN, Mulai Jam 14.00 WIB

Jadwal voli Proliga 2023 menyuguhkan tiga pertandingan hari ini di GOR Tri Dharma, Gresik, Jumat (3/2/2023) live Moji TV. Ketiga pertandingan tersebut meliputi Bandung BJB Tandamata vs Jakarta BIN, Jakarta BNI 46 vs Surabaya BIN Samator, dan Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta Bhayangkara Presisi.

TRIBUNNEWS - Jadwal kompetisi elite voli Nasional Proliga 2023 seri Gresik menyuguhkan tiga pertandingan pada hari ini, Jumat (3/2/2023).

Duel Bandung BJB Tandamata vs Jakarta BIN di GOR Tri Dharma akan menghiasi hari kedua seri Gresik Proliga 2023.

Seluruh pertandingan voli Proliga 2023 tayang di Moji TV dan bisa diakses via live streaming Vidio.com, gratis.

Baca juga: Rekap Hasil dan Klasemen Proliga 2023: JBP Ajeg di Puncak, Raja Voli Indonesia Turun Peringkat

Jadwal Proliga 2023 Hari Ini

Jumat, 3 Februari

14.00 WIB: Bandung BJB Tandamata vs Jakarta BIN (putri)

16.00 WIB: Jakarta BNI 46 vs Surabaya BIN Samator (putra)

18.30 WIB: Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta Bhayangkara Presisi (putra)

Link Live Streaming

Akses di Sini>>>

Akses di Sini>>>

Rekap Hasil Proliga 2023 Gresik

Kamis, 2 Februari

Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta BIN (putri) (25-17, 18-25, 26-24, 19-25 dan 15-17).

Jakarta STIN BIN vs Surabaya BIN Samator (putra) (25-20, 25-20, dan 25-21).

Kudus Sukun Badak vs Jakarta Bhayangkara Presisi (putra) (15-25, 23-25, dan 21-25).

Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta Lavani Allo Bank (putra) (23-25, 16-25, dan 20-25).

Klasemen Proliga 2023

Klasemen Proliga 2023 terbaru setelah Jakarta Bhayangkara Presisi mengalahkan Kudus Sukun Badak 3-0 di GOR Tri Dharma, Gresik, Kamis (2/2/2023) pada putaran kedua. Jakarta Bhayangkara Presisi mengumpulkan 20 poin.

Tim Putra