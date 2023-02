Jadwal Final Thailand Masters 2023 Hari Ini: Dominasi China, Leo/Daniel Tumpuan Gelar, Live BWF TV

Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin meluapkan kegembiraab setelah mengalahkan melawan wakil china, He Ji Ting/Zhou Hao Dong pada final Daihatsu Indonesia Masters di Istora Senayan Jakarta, Minggu (29/1/2023). Leo/Daniel berhasil meraih juara setelah bermain dua set dengan skor 21-17 dan 21-16. TRIBUNNEWS/HERUDIN

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal final Thailand Masters 2023 hari ini yang akan disiarkan secara langsung Live Youtube BWF TV dan INews TV, Minggu (5/2/2023) pukul 12.00 WIB.

Laga final Thailand Masters 2023 akan kembali didominasi utusan China yang mengirimkan wakil terbanyak yakni tiga.

Dua dari tiga wakil China yang berlaga di final Thailand Masters 2023 yaitu Zhang Yi Man dan Han Yue di sektor tunggal putri.

Sementara itu, pasangan Leo Rolly/Daniel Marthin menjadi satu-satunya tumpuan Indonesia meraih gelar Thailand Masters 2023.

Duet Leo/Daniel akan menghadapi Su Ching Heng/Ye Hong Wei (Taiwan) dalam perebutan gelar juara Thailand Masters edisi kali ini.

Laga Leo/Daniel menghadapi wakil Taiwan tersebut akan menjadi duel keempat di final Thailand Masters 2023.

Jadwal Lengkap Final Thailand Masters 2023, Minggu (5/2/2023)

WS: Zhang Yi Man (7/China) vs Han Yue (4/China) - Mulai pukul 12.00 WIB

XD: Seo Seung Jae/Chae Yu Jung (5/Korea Selatan) vs Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (6/China) - Followed By

MS: Lin Chun-Yi (Taiwan) vs Ng Ka Long Angus (4/Hongkong) - Followed By

MD: Su Ching Heng/Ye/Hong Wei (Taiwan) vs Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin (4/Indonesia) - Followed By

WD: Baek Ha Na/Lee So Hee (Korea) vs Benyapa Aimsaard/Nuntakarn Aimsaard (2/Thailand) - Followed By

Berdasarkan jadwal laga final Thailand Masters 2023 yang telah dirilis pihak penyelanggara, laga pembuka akan menyajikan duel perang saudara di nomor tunggal putri.

Zhang Ya Man yang menjadi unggulan ketujuh asal China akan berebut gelar juara dengan rekan senegaranya, Han Yue.