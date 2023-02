Link Live Streaming Gratis Jeka Saragih vs Anshul Jubli di Final Road to UFC Hari Ini, Akses di Sini

Mola/Courtesy of Getty Images by Zuffa LLC

Petarung UFC asal Indonesia, Jeka Saragih, berhasil memenangi duel kontra wakil Korea Selatan, Ki Won-bin, pada laga semifinal Road to UFC, Minggu (23/10/2022). Duel Jeka Saragih vs Anshul Jubli di Final Road to UFC bisa disaksikan gratis via link live streaming Mola TV yang tersedia dalam artikel ini.