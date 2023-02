Live Streaming Final Thailand Masters 2023: Leo/Daniel Main, Tonton Gratis di BWF TV - Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin meluapkan kegembiraab setelah mengalahkan melawan wakil china, He Ji Ting/Zhou Hao Dong pada final Daihatsu Indonesia Masters di Istora Senayan Jakarta, Minggu (29/1/2023). Leo/Daniel berhasil meraih juara setelah bermain dua set dengan skor 21-17 dan 21-16. TRIBUNNEWS/HERUDIN

TRIBUNNEWS.COM - Berikut link live streaming partai final Thailand Masters 2023 hari ini Minggu (5/2/2023).

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin akan bertanding guna membidik mahkota juara di Negeri Gajah Putih.

Tonton aksi dari Leo/Daniel di final Thailand Masters 2023 lewat iNews TV dan BWF TV mulai pukul 12.00 WIB.

Baca juga: Peluang Leo/Daniel Segel Gelar Juara Thailand Masters 2023, Diunggulkan Tapi Tetap Mode Waspada

Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin meluapkan kegembiraab setelah mengalahkan melawan wakil china, He Ji Ting/Zhou Hao Dong pada final Daihatsu Indonesia Masters di Istora Senayan Jakarta, Minggu (29/1/2023). Leo/Daniel berhasil meraih juara setelah bermain dua set dengan skor 21-17 dan 21-16. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Leo/Daniel jadi satu-satunya harapan tim Indonesia yang bisa sumbangkan gelar di turnamen berlabel super 300 ini.

Jika Leo/Daniel berhasil jadi juara, maka target PBSI untuk rebut gelar juara lewat sektor ganda putra tokcer.

Kawal perjuangan Leo/Daniel di Negeri Gajah Putih untuk merengkuh gelar juara.

Link Live Streaming

Link BWF TV<<<

Link iNews TV<<<

Jadwal Lengkap Final Thailand Masters 2023, Minggu (5/2/2023)

WS: Zhang Yi Man (7/China) vs Han Yue (4/China) - Mulai pukul 12.00 WIB

XD: Seo Seung Jae/Chae Yu Jung (5/Korea Selatan) vs Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (6/China) - Followed By

MS: Lin Chun-Yi (Taiwan) vs Ng Ka Long Angus (4/Hongkong) - Followed By

MD: Su Ching Heng/Ye/Hong Wei (Taiwan) vs Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin (4/Indonesia) - Followed By

WD: Baek Ha Na/Lee So Hee (Korea) vs Benyapa Aimsaard/Nuntakarn Aimsaard (2/Thailand) - Followed By

(Tribunnews.com/Niken)