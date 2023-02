Jadwal Badminton Kejuaraan Asia Beregu Campuran 2023: Indonesia Main 2 Kali Hari Pertama

TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal badminton Kejuaraan Asia Beregu Campuran 2023.

Berlangsung di Dubai Exhibition Centre, tim Indonesia akan mengawali aksinya mulai tanggal 14-19 Februari 2023.

Kontingen Indonesia dijadwalkan bakal main dua kali pada hari pertama yaitu melawan Lebanon dan Syria.

Ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto saat melawan pebulu tangkis ganda putra Taiwan Chang Ko-Chi/Po Li-Wei pada babak 16 besar Daihatsu Indonesia Masters 2023 di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (26/1/2023).

Dengan jadwal tersebut dipastikan kontingen Indonesia cukup sibuk sejak hari pertama.

Adapun alasan jadwal tim Indonesia cukp padat dalam agenda tersebut gegara masuk ke dalam Grup B yang berisi 5 anggota.

Oleh karena itu, tim Indonesia dipastikan bakal berlaga lebih banyak ketimbang kontingen yang lain.

Jadwal Kejuaraan Asia Beregu Campuran 2023:

Selasa, 14 Februari 2023

Court 1

Pukul 12.00 WIB: Korea vs Singapura

Pukul 16.00 WIB: Malaysia vs UAE

Pukul 20.00 WIB: Taiwan vs Hongkong

Court 2

Pukul 12.00 WIB: Indonesia vs Lebanon

Pukul 16.00 WIB: India vs Kazakhstan

Pukul 20.00 WIB: Jepang vs Pakistan

Court 3

Pukul 12.00 WIB: China vs Uzbekistan

Pukul 20.00 WIB: Bahrain vs Lebanon