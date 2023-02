Jadwal Tayang BAMTC 2023: Mulai 14 Februari Jam 12.00 WIB, Nonton di TVRI

TRIBUNNEWS.COM - Simak berikut jadwal tayang gelaran Badminton Asia Mixed Team Championship (BAMTC) 2023.

Kejuaraan Asia Beregu Campuran tersebut dijadwalkan bakal bergulir mulai tanggal 14-19 Februari 2023 mendatang.

Kawal perjuangan Anthony Sinisuka Ginting dan kolega melalui tayangan TVRI.

Jadwal Kejuaraan Asia Beregu Campuran 2023:

Selasa, 14 Februari 2023

Court 1

Pukul 12.00 WIB: Korea vs Singapura

Pukul 16.00 WIB: Malaysia vs UAE

Pukul 20.00 WIB: Taiwan vs Hongkong

Court 2

Pukul 12.00 WIB: Indonesia vs Lebanon

Pukul 16.00 WIB: India vs Kazakhstan

Pukul 20.00 WIB: Jepang vs Pakistan

Court 3

Pukul 12.00 WIB: China vs Uzbekistan

Pukul 20.00 WIB: Bahrain vs Lebanon

Court 4

Pukul 12.00 WIB: Thailand vs Syria

Pukul 20.00 WIB: Indonesia vs Syria

Rabu, 15 Februari 2023

Court 1

Pukul 12.00 WIB: Indonesia vs Bahrain

Pukul 16.00 WIB: Jepang vs Hongkong

Pukul 20.00 WIB: India vs UAE

Court 2

Pukul 12.00 WIB: China vs Singapura

Pukul 16.00 WIB: Taiwan vs Pakistan

Pukul 20.00 WIB: Thailand vs Bahrain

Court 3

Pukul 12.00 WIB: Korea vs Uzbekistan

Pukul 20.00 WIB: Syria vs Lebanon

Court 4

Pukul 12.00 WIB: Thailand vs Lebanon

Pukul 20.00 WIB: Malaysia vs Kazakhstan

Rabu, 16 Februari 2023

Court 1

Pukul 12.00 WIB: China vs Korea

Pukul 16.00 WIB: Jepang vs Taiwan

Pukul 20.00 WIB: Malaysia vs India

Court 2

Pukul 12.00 WIB: Singapura vs Uzbekistan

Pukul 16.00 WIB: Indonesia vs Thailand

Pukul 20.00 WIB: Kazakhstan UAE

Court 3

Pukul 16.00 WIB: Hongkong vs Pakistan

Court 4

Pukul 16.00 WIB: Bahrain vs Syria

Daftar Wakil Indonesia di Kejuaraan Asia Beregu Campuran 2023

Tunggal Putra

Anthony Sinisuka Ginting

Chico Aura Dwi Wardoyo

Ganda Putra

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Pramudya Kusumawardana/Yeremia Yacob Rambitan

Tunggal Putri

Gregoria Mariska Tunjung

Putri Kusuma Wardani

Ganda Putri

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti

Ribka Sugiarto/Lanny Tria Mayasari

Ganda Campuran

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati

